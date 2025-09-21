Es tendencia:
¿Está la U? La IA pronostica a los 4 equipos que avanzan a semis de la Copa Sudamericana

¿Está la U? Estos son los cuatro equipos que la inteligencia artificial pronostica como semifinalista de la Copa Sudamericana 2025.

La U vuelve a la acción esta semana por la revancha de cuartos de Copa Sudamericana.
La U vuelve a la acción esta semana por la revancha de cuartos de Copa Sudamericana.

Esta semana regresa la acción de la Copa Sudamericana 2025 con los imperdibles duelos de vuelta de los cuartos de final. La fase de los ocho mejores del certamen de Conmebol incluye, entre otras llaves, la protagonizada por la Universidad de Chile y Alianza Lima.

Los azules recibirán en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo al conjunto peruano, en una serie muy disputada que se encuentra igualada sin goles.

Es en ese contexto que en RedGol ya vivimos la previa de los duelos de revancha y realizamos un ejercicio especial, le preguntamos a la inteligencia artificial cuáles serán los cuatro equipos que avanzarán a semifinales de la competición. ¿Qué respondió? Descúbrelo a continuación.

Estos son los 4 semifinalistas de la Copa Sudamericana, según la IA:

En este ejercicio utilizamos ChatGPT, herramienta que tras un análisis exhaustivo entre los ocho equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Sudamericana determinó que los clasificados a semifinales serán: Fluminense, Atlético Mineiro, Once Caldas y la Universidad de Chile.

¿Cómo se desarrollarán la vuelta? Estos resultados pronosticó la IA

Considerando los resultados de la ida, jugados entre el 16 y el 18 de septiembre, la IA se aventuró con los siguientes resultados de la vuelta (y globales):

Lanús vs. Fluminense

  • Ida: Lanús 1-0 Fluminense
  • Vuelta: Fluminense 2-0 Lanús*
  • Clasifica Fluminense (2-1 global)*
Bolívar vs. Atlético Mineiro

  • Ida (La Paz): Bolívar 2-2 Atlético Mineiro
  • Vuelta (Belo Horizonte): Atlético Mineiro 2-0 Bolívar*
  • Clasifica Atlético Mineiro (4-2 global)*

Once Caldas vs. Independiente del Valle

  • Ida: Once Caldas 2-0 Independiente del Valle
  • Vuelta: Independiente del Valle 1-0 Once Caldas*
  • Clasifica Once Caldas (2-1 global)*

Alianza Lima vs. Universidad de Chile

  • Ida: Alianza Lima 0-0 Universidad de Chile
  • Vuelta: Universidad de Chile 1-0 Alianza Lima*
  • Clasifica Universidad de Chile (1-0 global)*
*Resultados pronosticados por la inteligencia artificial.

¿Cómo quedarían las semifinales?

De confirmarse los resultados dichos por la IA, la Universidad de Chile avanzaría a semifinales donde enfrentaría a Fluminense.

Por el otro lado del cuadro, Atlético Mineiro de Brasil chocaría ante Once Caldas de Colombia.

