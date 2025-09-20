Universidad de Chile sacó un trabajado empate de su visita al Estadio Alejandro Villanueva, donde enfrentó a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Pese a este buen resultado, la vuelta, sin público y no en el Nacional, mantienen en vilo la conclusión del cruce.

¿Jugará en contra de la U el no contar con su público? A primeras, pareciera que sí. Porque la hinchada del Romántico Viajero siempre ha sido puesta en un escalafón importante, en paralelo a los triunfos del elenco azul.

Pero, ahora hay algo que pesa con mayor ímpetu sobre las espaldas del equipo laico. Se trata de un supuesto incumplimiento de las sanciones impuestas por la Conmebol.

ver también Sufre Gustavo Álvarez: este es el primer descartado de la U de Chile para el duelo de vuelta ante Alianza Lima

La denuncia de Alianza Lima que causa estupor

Resulta que Universidad de Chile no podía llevar público visitante a su duelo ante Alianza Lima. Aun así, hay varias publicaciones de hinchas que asistieron al Estadio Alejandro Villanueva y que pasaron como prensa, lo que fue denunciado por los Grones.

“Dichas personas, identificadas, realizaron publicaciones a modo de provocación en el Estadio. (…) Podría haber tenido consecuencias negativas para nuestra institución y poniendo en peligro al público en general”, denunciaron desde el club.

“Solicitamos a vuestra organización que puedan reforzar los oficiales de seguridad Conmebol (de nacionalidad neutra) que se asignen en el partido de vuelta. Estamos siendo parte de externalidades negativas, por actos injustificables y totalmente reprochables por la hinchada de la Universidad de Chile“, sentenció también el comunicado de Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

La U sufre grave denuncia | Photosport

Además, según el periodista deportivo, Carlos Benavente, los barristas habrían ingresado gracias al propio equipo laico. “En el último duelo por Sudamericana ingresaron al estadio de Matute barristas principales de U de Chile, acreditados como prensa y con visto bueno del club chileno“, aseguró.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo se juega la vuelta del duelo entre la U y Alianza Lima?

Si el primer partido de la llave entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputó este 18 de septiembre, la revancha será el próximo 24 del mismo mes, en Coquimbo, a las 21.30 horas. Esto, porque el Estadio Nacional será utilizado por el Mundial Sub 20.