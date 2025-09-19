No hubo grandes emociones en la parcialidad azul, tras el empate sin goles ante Alianza Lima. Pese a que la visita por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se veía compleja, Universidad de Chile pudo rescatar algo más que un punto, al contar con un jugador más por casi media hora.

Lo más complicado para la U es que tendrán que recibir a Alianza Lima sin su público y bastante lejos de casa. Será en Coquimbo, debido al estreno del Mundial Sub-20 y al castigo de Conmebol.

La situación parece una remada a contracorriente para la Universidad de Chile. Sin embargo, hay quienes piensan que la localía en Coquimbo no es casual y que los azules conservan el favoritismo, pese a los factores que parecen negativos.

Cristian Caamaño analiza a la U

Fue en el programa ESPN 360 que Cristian Caamaño analizó el duelo clave ue tendrá que jugar la Universidad de Chile en Coquimbo. Para el periodista, el duelo está lejos de ser desfavorable.

“El partido en Lima siempre se jugó donde quiso la U. Dominaron y no lo transformaron en goles, pero sufrió menos que en el Campeonato Chileno”, empezó diciendo el periodista, quien, luego, resaltó a algunos jugadores.

“La calidad que tuvieron Assadi y Altamirano para sacarse a los jugadores de Alianza Lima se va a repetir en Chile. La U de aquí a una semana corrige y gana la llave. Si queda eliminada es responsabilidad de la U, porque el favoritismo está intacto”, resaltó Caamaño, quien cree que la elección de Coquimbo como sede para albergar el partido de vuelta no es casual.

“Por algo eligieron el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Esa cancha está acorde de lo que necesita la U. No se va a hipotecar la clasificación por eso. La eligieron porque es idónea para Gustavo Álvarez”, cerró el panelista de ESPN 360.

Alianza irá confiada a jugar a Coquimbo.

¿Cuándo se juega la vuelta del duelo entre la U y Alianza Lima?

Si el primer partido de la llave entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputó este 18 de septiembre, la revancha será el próximo 24 del mismo mes, en Coquimbo, a las 21.30 horas. Esto, porque el Estadio Nacional será utilizado por el Mundial Sub 20.

