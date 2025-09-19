Empate sin algarabía en Perú. Universidad de Chile consiguió una esforzada igualdad ante Alianza Lima, jugando con un hombre más durante varios minutos del segundo tiempo. Este factor hizo que el punto rescatado en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana no sea tan celebrado.

Sin embargo, fue un partido que se auspiciaba complejo para el elenco azul. De hecho, Alianza se había puesto en ventaja en el primer tiempo, con un gol de Gaibor, pero el tanto fue anulado por el VAR.

Similar situación se había dado minutos antes, en el 40′, cuando Guerrero cobró un tiro libre que dio en la mano de Peña en el área. Claramente extendida, revisada por el VAR y, aun así, desechada, la jugada terminó siendo parte de las polémicas que nos dejó el cruce de cuartos de final.

ver también Matías Zaldivia saca la voz por la vuelta sin público por la Copa Sudamericana: “Sólo nos queda…”

Expulsión que marcó el partido

Evidentemente, lo que marcó el partido, y durante largos minutos lo desequilibró a favor de la U, fue la expulsión de Carlos Zambrano. El defensa le fue fuerte a Charles Aránguiz y terminó yéndose a las duchas antes de tiempo, por doble amarilla. Algo que parece frecuente en el defensa peruano, con una cabeza un poco errática.

Esta situación desencadenó una especulación entre los panelistas del programa Al Ángulo de Movistar Deportes Perú. En aquel debate, el ex jugador y comentarista del programa, Diego Rebagliati, se preguntó sobre una supuesta bronca entre el Príncipe y el zaguero incaico.

Charles Aránguiz jugó un partido correcto en Lima | Photosport

Publicidad

Publicidad

“Lo va a buscar a Aránguiz. No sé si cuando ellos jugaban en Alemania pasó algo entre ellos, pero es el mismo al que le metió un planchazo en la espalda en la semifinal entre Perú y Chile en 2015“, señaló Rebagliati, resaltando que ambos coincidieron en la Bundesliga cuando Zambrano jugaba en el Eintracht Frankfurt y Aránguiz en el Bayer Leverkusen.

Tweet placeholder

¿Cuándo se juega la vuelta del duelo entre la U y Alianza Lima?

Si el primer partido de la llave entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputó este 18 de septiembre, la revancha será el próximo 24 del mismo mes, en Coquimbo, a las 21.30 horas. Esto, porque el Estadio Nacional será utilizado por el Mundial Sub 20.

Publicidad

Publicidad