¡No aprende! Le pegó a Charles Aránguiz y ahora volvió a irse expulsado por codazo maletero

Se podría esgrimir que uno de los factores que favoreció a la Universidad de Chile en la llave de vuelta ante Alianza Lima en la Copa Sudamericana fue la ausencia de Carlos Zambrano. El seleccionado incaico fue expulsado en la ida en Perú y no pudo estar Coquimbo.

Fue una verdadera tontería la del defensa peruano ante la U. Era un momento en el que los Íntimos podían seguir aprovechando la localía, pero todo se desequilibró. De ahí en adelante, el Romántico Viajero fue más.

No es primera vez que Carlos Zambrano se manda este tipo de pavadas. De hecho, ante la U fue segunda vez que comete una falta tan agresiva con Charles Aránguiz, lo que llevó a muchos a preguntarse sobre una posible mala onda entre los jugadores.

¡De nuevo! Otra expulsión de Carlos Zambrano

Ya el hincha de Alianza Lima se había manifestado en contra de Carlos Zambrano tras el empate sin goles en la capital peruana. Sin embargo, estaba el beneficio de la duda y el presente en la selección, que seguían jugando a favor del central.

Pero, parece que la paciencia debe acabarse. Es que Carlos Zambrano es de aquellos que un día se pega un cabezazo en la pared y al otro día vuelve a hacerlo, en el mismo lugar. Esta vez, volvió a irse expulsado.

Otra vez se fue expulsado por lo mismo | Photosport

Alianza Lima jugaba contra Cienciano en el Cusco. Era la posibilidad de sacarse la rabia por la caída en Chile. Pero, todo se nubló con un codazo en la nuca que pegó Zambrano, cuando iban apenas 35 minutos de juego. La acción fue revisada por el VAR y, cuan repitente, el seleccionado nacional peruano se ganó la roja. Veamos a qué le echa la culpa ahora Gorosito.

¿Mala onda entre Zambrano y Charles Aránguiz?

Para el ex jugador peruano, Diego Rebagliati, no es tonto preguntárselo. “Lo va a buscar a Aránguiz. No sé si cuando ellos jugaban en Alemania pasó algo entre ellos, pero es el mismo al que le metió un planchazo en la espalda en la semifinal entre Perú y Chile en 2015“, dijo, tras la expulsión de Zambrano ante la U.

