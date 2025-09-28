Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
U de Chile

Gustavo Álvarez sale a bancar a Lea Fernández: “De aquí a fin de año…”

El jugador argentino no ha tenido un buen 2025. Sentado en la banca, ha tenido que ver la campaña azul desde la suplencia.

Por Jose Arias

Lea Fernández es criticado en la U.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLea Fernández es criticado en la U.

Universidad de Chile consiguió un agónico empate ante Deportes La Serena, en la fecha pendiente de la Liga de Primera 2025. El cuadro de Gustavo Álvarez enredó importantes puntos y resignó casi completamente su posibilidad de campeonar.

La idea de Gustavo Álvarez fue clara: dejar descansar a los que fueron a Coquimbo, para enfrentar a Alianza Lima por la Sudamericana, y poner un equipo B ante los papayeros.

Sin embargo, las cosas no salieron del todo bien y la escuadra alternativa no funciona ni medianamente como lo hace su versión mejorada. Uno de los que tuvo una nueva chance, entre los que no son titulares, fue Leandro Fernández, quien no dio pie con bola.

Cantó con la barra de la UC, fue acusado por violencia intrafamiliar y le marcó a la Universidad de Chile

ver también

Cantó con la barra de la UC, fue acusado por violencia intrafamiliar y le marcó a la Universidad de Chile

Férrea defensa de Gustavo Álvarez

Una vez concluido el encuentro, los micrófonos de la prensa se acercaron al técnico de la Universidad de Chile para conocer sus sensaciones del pleito ante Deportes La Serena. La pregunta que caía de cajón era sobre el bajo rendimiento de Leandro Fernández.

Sigo defendiendo a Lea Fernández. Yo mientras sea el DT de la U voy a defender a los jugadores. Les voy a dar confianza cuando pueda. Acá, ganamos, empatamos o perdemos todos. Respaldo a mis jugadores en las buenas en las malas”, empezó diciendo el DT del Romántico Viajero.

Leandro a este club le dio muchísimo. Yo creo que está recuperando el nivel. Le falta precisión en la definición. De aquí a fin de año, espero que recupere su eficacia“, cerró su análisis el técnico azul, que llama a la calma a los hinchas de la U.

Publicidad
Una relación tensa | Photosport

Una relación tensa | Photosport

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana?

El Bulla recibirá a Lanús en el Estadio Nacional. Será el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas. La vuelta, se jugará la semana siguiente, el jueves 30 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires.

Irónico comentario tras buen desempeño de portero de la Sub-20: “Puede que se vaya a la U…”

ver también

Irónico comentario tras buen desempeño de portero de la Sub-20: “Puede que se vaya a la U…”

Lee también
Álvarez explica cuestionada decisión que golpeó duro a la U
U de Chile

Álvarez explica cuestionada decisión que golpeó duro a la U

El factor común en el renacer de Assadi y Altamirano
U de Chile

El factor común en el renacer de Assadi y Altamirano

"Hay dos ofertas": Gustavo Álvarez podría dejar a U. de Chile
U de Chile

"Hay dos ofertas": Gustavo Álvarez podría dejar a U. de Chile

¡Fuerza! Revelan parte médico del Pato Toledo tras desplomarse en cancha
Universidad Católica

¡Fuerza! Revelan parte médico del Pato Toledo tras desplomarse en cancha

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo