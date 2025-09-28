Universidad de Chile consiguió un agónico empate ante Deportes La Serena, en la fecha pendiente de la Liga de Primera 2025. El cuadro de Gustavo Álvarez enredó importantes puntos y resignó casi completamente su posibilidad de campeonar.

La idea de Gustavo Álvarez fue clara: dejar descansar a los que fueron a Coquimbo, para enfrentar a Alianza Lima por la Sudamericana, y poner un equipo B ante los papayeros.

Sin embargo, las cosas no salieron del todo bien y la escuadra alternativa no funciona ni medianamente como lo hace su versión mejorada. Uno de los que tuvo una nueva chance, entre los que no son titulares, fue Leandro Fernández, quien no dio pie con bola.

ver también Cantó con la barra de la UC, fue acusado por violencia intrafamiliar y le marcó a la Universidad de Chile

Férrea defensa de Gustavo Álvarez

Una vez concluido el encuentro, los micrófonos de la prensa se acercaron al técnico de la Universidad de Chile para conocer sus sensaciones del pleito ante Deportes La Serena. La pregunta que caía de cajón era sobre el bajo rendimiento de Leandro Fernández.

“Sigo defendiendo a Lea Fernández. Yo mientras sea el DT de la U voy a defender a los jugadores. Les voy a dar confianza cuando pueda. Acá, ganamos, empatamos o perdemos todos. Respaldo a mis jugadores en las buenas en las malas”, empezó diciendo el DT del Romántico Viajero.

“Leandro a este club le dio muchísimo. Yo creo que está recuperando el nivel. Le falta precisión en la definición. De aquí a fin de año, espero que recupere su eficacia“, cerró su análisis el técnico azul, que llama a la calma a los hinchas de la U.

Publicidad

Publicidad

Una relación tensa | Photosport

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana?

El Bulla recibirá a Lanús en el Estadio Nacional. Será el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas. La vuelta, se jugará la semana siguiente, el jueves 30 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires.