Buen momento de la Universidad de Chile en el plano internacional. El club laico amarró su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana, tras vencer por 2-1 a Alianza Lima en Coquimbo.

Este momento de gracia azul plantea un dilema entre los amantes del fútbol nacional. ¿Hay que apoyar a los equipos chilenos en el plano internacional, sea quien sea? Una situación que divide aguas y opiniones.

Mientras que los hinchas más termocéfalos y fanáticos dirán que no, una considerable muestra de chilenos aprobará el apoyo a los equipos nacionales, sin importar color. El tema tiene que ver no solamente con una valoración personal, sino que traspasa incluso las barreras identitarias.

Colocolino asumido, pero apoya a la U

Sin lugar a dudas, uno de los colocolinos más reconocidos de este último tiempo es Claudio Borghi. No solamente como ex jugador de Colo Colo, sino que también como el DT que los sacó campeón hace más de quince años y como un comentarista televisivo que nunca ha escondido su amor por el Albo.

Es por ello que llama la atención su comentario en el podcast “A veces hablamos de fútbol” de Picado TV. Allí, el Bichi aseguró que prefiere que el Bulla siga avanzando en la Copa Sudamericana.

“Cualquier equipo que esté en instancias finales te viste como país, como fútbol. Nosotros venimos de un campeonato alicaído, malo, irregular. Y como deportista, además, nunca le deseo mal a nadie“, comentó Claudio Borghi.

“Ojalá que les vaya lo mejor posible, la raja, porque eso va a beneficiar al fútbol chileno. Yo voy por el beneficio total del deporte”, cerró el ex jugador y DT de Colo Colo.

Claudio Borghi salió campeón con Colo Colo | Photosport

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús?

El Bulla recibirá a Lanús en el Estadio Nacional. Será el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas. La vuelta, se jugará la semana siguiente, el jueves 30 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires.

