Dicen que ya cumplió con la cuota de goles de este año o que, incluso, suele tener actuaciones buenas sobre el final de la temporada. Lo cierto es que Marcos Bolados hizo el primer gol del triunfo de Colo Colo ante Deportes Iquique, en la goleada por 4-0 en el Estadio Monumental.

Cada año parece repetirse lo mismo con Bolados. A principio de año, posa como modelo de la nueva camiseta de Colo Colo, a mitad de año no ha hecho mucho y lo critican y, sobre el final, repunta y hace goles importantes. Libreto conocidísimo.

¿Vuelve a suceder? Lo cierto es que, en esta oportunidad, Marcos Bolados no tiene tanta presión como en otras ocasiones, porque su contrato es hasta finales de 2026 en el Cacique. Pero, ¿son injustas las críticas que llueven sobre él?

Uno de los mejores de Colo Colo

Parece raro decirlo, pero Marcos Bolados es uno de los tres mejores de Colo Colo en lo que va de temporada. Esta no es una apreciación cualitativa, sino cuantitativa. Es que el delantero albo está en el top 3 de más goles por minutos en el club de Macul.

Quien ocupa el primer lugar en esta estadística es Alexander Oroz. Flechita ha jugado apenas 363 minutos esta temporada y, pese a lo poco, ha hecho tres goles, dos por la Liga de Primera y uno por la Copa Chile. Tiene un promedio de un gol cada 121 minutos.

Lo sigue Javier Correa, actual goleador de Colo Colo. El argentino ha hecho 15 goles en la temporada y ha jugado un total de 2.376 minutos. Con eso, llega a la cifra de un tanto cada 158 minutos.

Justo en el tercer lugar está Marcos Bolados. Con el gol encajado ante Deportes Iquique, BolaDios llegó a tres goles en la temporada, jugando apenas 757 minutos. Con eso, promedia una anotación cada 252 minutos.

Marcos Bolados abrió la senda para Colo Colo | Photosport

El top ten albo de goles por minutos

Alexander Oroz: 1 gol cada 121 minutos. Javier Correa: 1 gol cada 158 minutos. Marcos Bolados: 1 gol cada 252 minutos Vicente Pizarro: 1 gol cada 489 minutos Claudio Aquino: 1 gol cada 509 minutos Salomón Rodríguez: 1 gol cada 518 minutos Arturo Vidal: 1 gol cada 527 minutos Lucas Cepeda: 1 gol cada 554 minutos Francisco Marchant: 1 gol cada 640 minutos Sebastián Vegas: 1 gol cada 815 minutos

