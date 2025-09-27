Tras la salida de Brayan Cortés, en Colo Colo se erigió como titular Fernando de Paul, quien ante Deportes Iquique no pudo completar el partido por una lesión que permitió un debut en la primera división. El Tuto salió de la cancha a casi media hora del final después de hacer una tapada espectacular a un remate de César González.

Cuando quedaban 29 minutos del tiempo regular, De Paul iba sentado en el carrito ambulancia del estadio Monumental. Se le vio estirar su pierna izquierda, como si le doliera la rodilla. Aunque a juzgar por la fotografía de Javier Torres de Photosport, también pudo haber sido algo muscular.

Precisamente por detalles de eso fue consultado el Tano Ortiz luego de su primera victoria en casa como DT de los albos, que vencieron por 4-0 a los Dragones Celestes en Pedrero. “Fer me comentó que tenía un dolor en la rodilla”, dijo el otrora defensor central de Vélez Sarsfield y Boca Juniors.

Fernando de Paul tendido en el césped del Monumental. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Por momentos se le trabó y eso lo asustó”, describió el DT del Cacique sobre el ex golero de Everton de Viña del Mar, Universidad de Chile y San Luis de Quillota. Tanto el Tuto como su reemplazante Eduardo Villanueva entregaron el arco imbatido.

Fernando de Paul supervisado por el médico Cristóbal Sáez. (Javier Torres/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Ortiz agregó que “le harán los estudios correspondientes para quedarnos tranquilos”. Si bien el ex entrenador del Santos Laguna, donde tuvo números funestos, no dio luces certeras por lo reciente de lo ocurrido, sí dio a entender en que no se teme algo muy grave.

ver también Colo Colo confirma la suspensión de amistoso en el sur de Chile: “Nos llamó la atención”

DT de Colo Colo felicita a Villanueva por reemplazar a Tuto de Paul

Por cierto, Fernando Ortiz valoró muy positivamente el debut de Eduardo Villanueva, pero en algo muy propio de él, destacó el colectivo tras la salida de Fernando de Paul a falta de casi un tercio de partido. “Muy pocas veces en el fútbol se da la lesión del arquero”, dijo el Tano para describir el contexto de la entrada del melipillano de 20 años.

Fernando de Paul salió con mucho dolor. (Javier Torres/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Hay una conjunción de todos los jugadores que tuvieron la oportunidad. Me gustó el compañerismo con Edu, que respondió de manera muy satisfactoria a mi manera de ver”, manifestó el ex entrenador del América de México y el Monterrey, donde fue entrenador del zurdo zaguero albo Sebastián Vegas. Habrá que ver si la lesión del Tuto es seria.

Eduardo Villanueva ante Deportes Iquique. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Pero hay tiempo de reponerse en caso de que sea un golpe o incluso un esguince leve. El siguiente desafío del Eterno Campeón será visitar al puntero exclusivo de la Liga de Primera, Coquimbo Unido. Aunque es un viaje que se ve muy lejos. Será el 19 de octubre. Por ende, el Tano Ortiz tiene tiempo para seguir en la consolidación de su idea.

Publicidad

Publicidad