Colo Colo se puso al día en la Liga de Primera con un triunfo que puede valer oro al final de la temporada. El Cacique goleó por 4 a 0 a Deportes Iquique y se metió otra vez en la pelea por clasificación a copas internacionales.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz mostró una versión mucho mejor a la que había con Jorge Almirón y los hinchas se ilusionan con un golpe en la recta final. Para ello, el primer desafío tras la pausa del torneo será nada menos que Coquimbo Unido, el súper líder.

El Cacique está obligado a sumar de a tres ante un equipo que no ha sabido de derrotas este año salvo una, precisamente en el Estadio Monumental. Es por esto que desde la Ruca mandaron un aviso a los Piratas para que se preparen para lo que viene porque no piensan en otra cosa que no sea ganarles otra vez.

Colo Colo quiere volver a amargar a Coquimbo Unido

En Colo Colo tuvieron una inyección anímica luego de golear a Deportes Iquique. El Cacique no tiene opciones al título de la Liga de Primera, pero hará lo posible por conseguir un boleto a copas internacionales, sea Libertadores o Sudamericana.

Colo Colo es el único equipo que ha vencido a Coquimbo Unido en la Liga de Primera esta temporada. Foto: Photosport.

Tras lo ocurrido en el Estadio Monumental, Fernando Ortiz habló en conferencia de prensa y valoró el sumar de a tres. “Ganamos un partido importante, más allá de que el rival que ocupaba una posición diferente a la nuestra“.

Aunque el DT de Colo Colo fue enfático en que no pueden conformarse ni mucho menos relajarse. “Ganamos, pero hay que volver a insistir y crear una mítica donde se acostumbra a ganar el equipo“.

En esa misma línea, Fernando Ortiz le mandó un mensaje al plantel y avisó que esta debe ser la base de aquí en más. “Seguimos insistiendo en lo que un equipo grande debe que tener“.

Finalmente, el técnico aprovechó de advertir a los Piratas. “Nuestro próximo rival es el puntero (Coquimbo Unido), es el principal objetivo que tenemos y no puedo pensar más allá que en ganarle al puntero“.

Colo Colo sumó de a tres, se vio mucho mejor y se ilusiona con escalar en la tabla de posiciones en la recta final. Ante Coquimbo Unido el Cacique quiere repetirse el plato de la victoria y así dejar en llamas el torneo.

¿Cuándo juega Colo Colo con Coquimbo Unido?

Colo Colo se enfoca en sus trabajos antes del reinicio de la Liga de Primera, donde chocará con Coquimbo Unido. El Cacique visita a los Piratas el próximo 19 de octubre con horario por definir.

Así está Colo Colo y Coquimbo Unido en la tabla de posiciones

