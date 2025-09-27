Colo Colo superó a Deportes Iquique en una de sus mejores jornadas en la Liga de Primera. Tras dejar atrás el papelón en la Supercopa contra U. de Chile, los albos volvieron al Estadio Monumental y golearon al complicado equipo nortino por 4-0.

El debut de Fernando Ortiz en Macul estuvo lleno de puntos altos, con goles de Marcos Bolados, Mauricio Isla, Claudio Aquino y Arturo Vidal. La nota negativa fue la lesión de Fernando de Paul, aunque el golero fue reemplazado de buena manera por Eduardo Villanueva.

A los 56′, De Paul voló por los aires ante un potente remate de César González. En la caída, acusó dolor en su rodilla, lo que motivó la rápida actuación de la banca de Colo Colo y el llamado a Villanueva, quien pocos segundos después haría su debut en Primera División.

Más tarde, Fernando Ortiz destacó: “Muy pocas veces en el fútbol se da una lesión del arquero y que un joven tenga la posibilidad de jugar. Me gustó mucho el compañerismo que tuvieron todos dentro del campo de juego en apoyarlo a Edu“.

Eduardo Villanueva debutó en Colo Colo ante la lesión de Fernando de Paul | Photosport

Fernando Ortiz aprueba el debut de Eduardo Villanueva en Colo Colo

Sobre la actuación de Eduardo Villanueva, quien logró mantener el arco invicto aún con un penal a favor de Deportes Iquique, Fernando Ortiz solo tuvo palabras positivas. “Edu ha respondido de una manera muy satisfactoria a mi modo de ver“, evaluó el técnico de Colo Colo.

“Fer (De Paul) me comentó que tenía un dolor en la rodilla, que por momentos se le trabó y eso lo asustó. Ahora seguramente le harán los estudios correspondientes para quedarnos tranquilos“, agregó.

“Hay que resaltar el equipo. El equipo me gustó. El compañerismo es algo que siempre yo hago hincapié. Este es un deporte que se juega en conjunto y no individual”, concluyó.