El esfuerzo y perseverancia tiene premio y eso fue lo que vivió este viernes el joven arquero de Colo Colo, Eduardo Villanueva. El meta de 20 años formado en el Cacique tuvo su debut como profesional en Primera División. Antes sólo registraba minutos en amistosos.

En el duelo contra Deportes Iquique, pendiente por la fecha 23 de la Liga de Primera en el estadio Monumental, Villanueva tuvo que reemplazar de emergencia a Fernando De Paul, quien salió lesionado a los 58′ tras evitar el empate de los nortinos.

“Me sentía preparado, ya tuve dos amistosos, entonces venía con confianza. También el cuerpo técnico antes de entrar me dijo que hiciera lo que sabía hacer, que estuviera tranquilo, que disfrutara”, dijo Villanueva tras el duelo a TNT Sports.

Agregó que “estoy preocupado un poco por Fernando, que es un gran compañero y también me ha aconsejado mucho y ha sido un apoyo. Y me ayudó también en mi confianza y mi rendimiento. Estoy muy feliz y ahora tener los pies sobre la tierra, hay que seguir mejorando, seguir con mucha paciencia e intentar disfrutar y aprovechar las oportunidades”.

ver también Colo Colo golea al colista Deporte Iquique en el debut de Fernando Ortiz por la Liga de Primera

Desafío largo como maratón, no una carrera corta

De ahí en más el novel meta demostró una madurez poco vista para las promesas en el fútbol chileno durante el último tiempo. Cabe recordar que el golero pudo partir del Cacique, pero decidió seguir luchando en casa.

Villanueva debutó en Colo Colo al reemplazar de urgencia al Tuto De Paul contra Iquique: jugó poco más de 30 minutos y mantuvo el arco en cero.

Publicidad

Publicidad

“Hay que ser muy humilde. Hay que tener los pies sobre la tierra. Esto es una maratón, no es una carrera, por ende el esfuerzo tiene que ser constante. Hay que ser perseverante, persistir”, sostuvo tajante Villanueva.

Complementó: “creo que los compañeros que entraron hoy, Manley (Clerveaux) y Leandro (Hernández) son fiel reflejo de lo que, por ejemplo, también viví yo hoy, siento también se merecían la oportunidad y espero que la aprovechen. También hay que ser responsable, estamos en el equipo más grande de Chile, y hay que tener la humildad de saber que hay que entrenar diariamente para poder ganarse un lugar. Esto no es fácil y la idea no es rendirse, hay que estar acá, sacarse la mierda para poder tener su oportunidad, calladito, a entrenar y a darle para adelante”.

ver también De Paul se manda increíble tapadón y se lesiona: debuta Eduardo Villanueva en Colo Colo

El arquero que cumplirá 21 años el próximo 11 de octubre sentenció que “ahí arriba está a mi familia. Principalmente mi papá, mi mamá, mi hermana, mi mejor amigo, mi polola. Pero este debut se lo dedico a mis abuelos, mi tatita y mi abuelita que están en el cielo, así que espero que estén orgullosos y les mando muchos besitos donde estén”.

Publicidad