Colo Colo venció de gran manera a Deportes Iquique y sumó un nuevo triunfo en la Liga de Primera. Ahora miran con optimismo la tabla de posiciones y sueñan con ir a una copa internacional.

Los Albos golearon a los Dragones Celestes y de esta manera, Fernando Ortiz sumó su primera victoria como entrenador en Chile. El argentino no había tenido un buen debut en la Supercopa ante Universidad de Chile, pero en Macul le regaló 4-0 a los hinchas.

Colo Colo persigue a Cobresal

Colo Colo fue muy superior a Deportes Iquique en el Estadio Monumental. Solo las buenas intervenciones de Daniel Castillo mantuvieron a los dirigidos por Fernando “Nano” Díaz en el partido. Una vez que los Albos afinaron la puntería, desataron la fiesta en Pedrero.

El triunfo por 4-0 les hace sumar 3 puntos muy valiosos para la tabla de posiciones. El plantel comandado por Fernando Ortiz se mantuvo en el 8° lugar, pero ahora lo hace con 34 unidades. Esto los acerca al objetivo de ir a un torneo internacional.

Para sacar pasajes fuera de Chile, Colo Colo debe finalizar al menos en el 7° lugar de la Liga de Primera y así alcanzará un cupo a la Copa Sudamericana del 2026. En este puesto se ubica Cobresal con 38 puntos, por lo que los Albos recortaron la distancia a solo 4 unidades.

Marcos Bolados, Mauricio Isla, Claudio Aquino y Arturo Vidal le dieron oxígeno al club de Macul en medio de una accidentada temporada. Ya sin opciones de luchar por el título, buscan cerrar el año del centenario manteniendo al equipo en un torneo internacional. El próximo partido de los Albos será el fin de semana del 19 de octubre ante Coquimbo como visita.

Deportes Iquique por su parte, se hunde en la tabla de posiciones. Los Dragones Celestes están en el último puesto con 14 puntos, a 4 unidades de Deportes Limache, equipo que está zafando del descenso. En el Tierra de Campeones ven cada vez más cerca la Primera B.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera

