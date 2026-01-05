La Premier League está siendo un verdadero campo minado en este inicio del 2026. Son dos los entrenadores que se quedaron sin trabajo en estos primeros días del año y ya se habla en el viejo continente de un tercero que podría sumarse en las próximas jornadas.

Hablamos del neerlandés Arne Slot, quien a pesar de ser el campeón vigente de la máxima categoría del fútbol inglés, está a detalles de pagar con su puesto el irregular andar del Liverpool en esta temporada 2025-26.

El actual DT de los Reds podría sumarse a Enzo Maresca y Ruben Amorim, quienes por estas jornadas fueron despedidos del Chelsea y Manchester United respectivamente, en un movimiento que deberá quedar zanjado por estos días.

¿Arne Slot el tercer DT despedido del 2026 en la Premier League?

De acuerdo a información publicada por Matchday Central en Twitter, la dirigencia del Liverpool ya habría tomado la decisión de despedir a Arne Slot al término de la presente semana. Es más, se menciona que en paralelo ya se están evaluando posible reemplazos.

Con Slot el Liverpool en la temporada pasada, lo que dio pie a un gasto histórico para el armado del equipo para este 2025-26. Se invirtieron cerca de 500 millones de euros en jugadores como Alexander Isak, Florian Wirtz y Hugo Ekitiké.

Lamentablemente los resultados no han sido los esperados. El equipo marcha cuarto en la Premier a 14 del líder Arsenal y en la fase de liga la Champions es noveno con 12 puntos tras seis partidos jugados.

Pese a que podría sonar apurado pensar en un despido, el Chelsea decidió despedir a Enzo Maresca marchando quinto en la Premier, 13° en la Champions y apenas meses después de haber ganado el Mundial de Clubes. ¿Se sumará Slot en este listado?