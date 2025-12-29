Sonó fuerte en Colo Colo, fue fichaje récord de Liverpool y ahora arriesga ir a la cárcel

Diego Maradona a Deportes Temuco. Ronaldo a Colo Colo. Bebeto a Universidad Católica. Fernando Morientes a Unión Española. Esos son uno de los tantos humos que le han dado vida al mercado de fichajes chilenos.

Otro de esos lindos rumores inolvidables se dio en el mercado invernal de 2021, cuando en radio ADN aseguraron que el inglés Andy Carroll había sido ofrecido al cuadro albo. Finalmente no se dio y llegó el venezolano Christian Santos.

Ahora el ex seleccionado inglés la pasa terrible, porque vive un dramático momento personal e incluso corre riesgo de ir a la cárcel.

Andy Carroll puede ir a la cárcel

Andy Carroll, que en 2010 llegó a Liverpool tras un fichaje récord para la época de 41 millones de euros, ahora milita en el modestísimo Dagenham & Redbridge F. C. de la sexta división inglesa y además tiene problemas con la justicia.

El delantero puede ir a la cárcel, según contó The Sun, porque infringió una orden de alejamiento el 27 de abril pasado y ahora fue citado a juicio, donde se conocerá la sentencia.

Andy Carroll arriesga ir a la cárcel. (Photo by Paul Thomas/Getty Images)

“El señor Andrew Carroll, de 36 años, residente de Epping, ha sido acusado de violar una orden de no acercamiento. El acusado deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Chelmsford el 30 de diciembre”, señala la orden policial que cita al jugador.

En la audiencia se dará a conocer el castigo para Andy Carroll y en la prensa británico informan que arriesga hasta 5 años de cárcel.