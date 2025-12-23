Liverpool contrató a mitad de año al sueco Alexander Isak como promesa de gol, para reemplazar al uruguayo Darwin Núñez que jamás pudo afianzarse en el elenco inglés.

Pagaron 170 millones de euros al Newcastle por el delantero de 26 años. La cifra más alta desembolsada en la Premier League, por lo que las esperanzas en el sueco eran altísimas.

Isak es operado: fuera del repechaje al Mundial

Sin embargo, a los pocos meses el destino le jugó una mala pasada al ariete. El fin de semana pasado, ante el Tottenham, anotó el gol más triste de su carrera. Tras rematar al arco, el defensor Micky van de Ven lo golpeó y terminó fracturando su peroné.

El momento del gol y la lesión de Isak

“Tras el diagnóstico, se ha completado la intervención quirúrgica de una lesión en el tobillo que incluyó una fractura de peroné“, señaló Liverpool en un comunicado oficial.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“La rehabilitación de Isak continuará ahora en el Centro de Entrenamiento de AXA, y aún no se ha fijado un plazo para su regreso”, señalan, aunque se especula que como mínimo estará seis meses fuera de las canchas.

De esta manera, no podrá jugar el repechaje para clasificar a Suecia al Mundial del 2026, pues esos duelos se disputarán en marzo. Los escandinavos deben jugar ante Ucrania y en caso de vencer chocarán contra Italia o Irlanda del Norte.

ver también Mientras Real Madrid gana USD185 millones en televisión, TNT pagó la mitad a todo el fútbol chileno

Arne Slot, DT del Liverpool, habló esta jornada de la lesión de Isak. “Será larga. Es una gran, muy, gran decepción para él y, por supuesto, también para nosotros“, indicó.

Publicidad

Publicidad

De todas maneras espera que pueda tener la oportunidad de reaparecer antes que termine la liga. “Seguro de que todavía puede jugar un papel al final de la temporada”, manifestó.