Premier League

Escalofriante: Alexander Isak anota un golazo y se lesiona al mismo tiempo en la Premier League

El delantero sueco de Liverpool marcó un gol clave ante Tottenham, el cual ni siquiera pudo celebrar en el fútbol inglés.

Por Carlos Silva Rojas

Alexander Isak se lesionó tras marcar con Liverpool.
© Getty ImagesAlexander Isak se lesionó tras marcar con Liverpool.

Un partido clave se jugó este sábado por la fecha 17° de la Premier League, donde Liverpool le ganó a domicilio por 2-1 a Tottenham.

El partido se vio marcado por la fuerte situación que protagonizó el delantero sueco Alexander Isak, el criticado atacante por el que los Reds pagaron 125 millones de libras a Newcastle.

El delantero ingresó al terreno de juego tras el descanso por Conor Bradley y a los 56 minutos abrió la cuenta con un zurdazo cruzado. En esa misma jugada se lesionó y provocó la incertidumbre de sus compañeros. Tuvo que ser reemplazado de inmediato.

Liverpool se acerca a la cima y Manchester City es el nuevo puntero

La gravedad de la lesión de Isak aún no está clara, pero debió abandonar la cancha y desató la preocupación en el cuadro de Arne Slot.

Liverpool consiguió una importante victoria, porque luego a los 66′ el frances Hugo Ekitike marcó el 2-0 y el descuento de Richarlison (83′) no fue suficiente para los Spurs.

Isak se lesionó en Liverpool. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

Isak se lesionó en Liverpool. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

La Premier League tiene nuevo puntero, ya que Manchester City venció por 3-0 a West Ham United y superó a Arsenal, que tiene su partido pendiente ante Everton.

La tabla de posiciones de la Premier League

