Un partido clave se jugó este sábado por la fecha 17° de la Premier League, donde Liverpool le ganó a domicilio por 2-1 a Tottenham.

El partido se vio marcado por la fuerte situación que protagonizó el delantero sueco Alexander Isak, el criticado atacante por el que los Reds pagaron 125 millones de libras a Newcastle.

El delantero ingresó al terreno de juego tras el descanso por Conor Bradley y a los 56 minutos abrió la cuenta con un zurdazo cruzado. En esa misma jugada se lesionó y provocó la incertidumbre de sus compañeros. Tuvo que ser reemplazado de inmediato.

Liverpool se acerca a la cima y Manchester City es el nuevo puntero

La gravedad de la lesión de Isak aún no está clara, pero debió abandonar la cancha y desató la preocupación en el cuadro de Arne Slot.

Liverpool consiguió una importante victoria, porque luego a los 66′ el frances Hugo Ekitike marcó el 2-0 y el descuento de Richarlison (83′) no fue suficiente para los Spurs.

La Premier League tiene nuevo puntero, ya que Manchester City venció por 3-0 a West Ham United y superó a Arsenal, que tiene su partido pendiente ante Everton.

La tabla de posiciones de la Premier League

