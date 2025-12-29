Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

Juan Cristóbal Guarello descarta fichaje que dieron por listo en Colo Colo: “No lo quiere…”

El periodista dio a conocer que una contratación que estaba avanzada en el cuadro albo no se va a concretar.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo sufre en el mercado de fichajes.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTColo Colo sufre en el mercado de fichajes.

Colo Colo es un atado de problemas y no puede dar vuelta la mala situación que atraviesa, con problemas financieros y dificultades en el mercado de fichajes.

Blanco y Negro tiene que hacer magia para cerrar refuerzos de cara a la temporada 2026 y por ahora solamente ratificaron el acuerdo con Matías Fernández, quien llegó al Monumental únicamente porque figuraba como jugador libre.

Además, tienen un acuerdo con el defensor uruguayo Joaquín Sosa, quien llegará mediante una cesión sin costo desde Bologna y con opción de comprar a fin de año.

Revelan decidor dato que ratifica la profunda crisis financiera de Colo Colo

ver también

Revelan decidor dato que ratifica la profunda crisis financiera de Colo Colo

Guarello cuenta que se cae la llegada de Damián Pizarro a Colo Colo

Uno de los tantos jugadores que ha sonado como posible refuerzo de Colo Colo es Damián Pizarro, quien volvería a préstamo a Macul.

El delantero fue cedido por Udinese a Le Havre, sin embargo, no es considerado en el cuadro francés, por lo que Vibra quiere instalarlo en el Cacique para que vuelva a jugar.

Publicidad
Damián Pizarro no volvería a Colo Colo. Foto: Felipe Zanca /Photosport

Damián Pizarro no volvería a Colo Colo. Foto: Felipe Zanca /Photosport

Todo apuntaba al regreso de Pizarro a Macul, no obstante, el periodista Juan Cristóbal Guarello indicó en La Hora de King Kong que no se va a desarrollar la operación.

Tiro la bomba… Descartado Damián Pizarro. Descartado Damián Pizarro. Por lo menos desde la banca de Colo Colo Damián Pizarro no está en la lista, no lo quiere (Fernando) Ortiz. Descartado Damián Pizarro, eso es lo que me dicen”, contó.

Publicidad

De esta manera, se empieza a nublar el posible retorno del joven delantero al fútbol chileno.

El pesado calendario de amistosos de Colo Colo en la Serie Río de La Plata

ver también

El pesado calendario de amistosos de Colo Colo en la Serie Río de La Plata

Lee también
¿Está en Chile? Damián sigue su coqueteo con Colo Colo
Colo Colo

¿Está en Chile? Damián sigue su coqueteo con Colo Colo

El curioso guiño de Jordhy a Damián Pizarro: ¿Vuelven a Colo Colo?
Colo Colo

El curioso guiño de Jordhy a Damián Pizarro: ¿Vuelven a Colo Colo?

Pato Yáñez destroza a Damián Pizarro por vuelta a Colo Colo
Colo Colo

Pato Yáñez destroza a Damián Pizarro por vuelta a Colo Colo

La U 2026 ya tiene fecha para comenzar los entrenamientos
U de Chile

La U 2026 ya tiene fecha para comenzar los entrenamientos

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo