Colo Colo continúa de vacaciones. Es la cuarta semana de descanso la que tendrá el plantel albo, que jugó su último partido oficial el 7 de diciembre y recién el sábado se juntarán a hacer revisiones médicas.

La pretemporada la realizarán en Pirque, en el centro de entrenamiento del Sifup, a partir del próximo lunes. Luego de esos intenso trabajos físicos, viajarán a Uruguay para jugar el torneo Serie Río de La Plata.

En ese certamen tiene pronosticado a priori jugar tres partidos amistosos. Según indicó el sitio web 365scores, los albos ye tendrían definido su calendario ante grandes sudamericanos, a pesar de que aún no hay información oficial.

Colo Colo jugará en Uruguay durante enero

Los amistosos de Colo Colo en Serie Río de La Plata

Los albos comenzarán midiéndose ante Olimpia, el gigante paraguayo que no tuvo una buena participación en la liga local el 2025 por lo que quiere volver a ser protagonista. El encuentro sería el 15 de enero.

El 18 del mismo mes los albos enfrentarán a un viejo conocido, pues Alianza Lima con Pablo Guede a la cabeza es el elenco que aparece en el horizonte de los albos.

Cerrará la participación contra Peñarol, el 21 de enero, el apretón más exigente por lo que representa el cuadro girasol en el ámbito internacional.

En Santiago la idea es jugar un último partido, para la Noche Alba, el 25 de enero. De esta manera tendrá rodaje el plantel de cara al inicio del torneo, fijado para el 31 de enero.

De esta manera, Fernando Ortiz podrá acoplar las piezas de un equipo que hasta el momento solamente tiene un refuerzo confirmado: el lateral derecho Matías Fernández.

