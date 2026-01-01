Es tendencia:
Sorpresa total: gigante mundial despide a su entrenador en pleno Año Nuevo

El 2026 empezó con un golpe inesperado en la Premier League, porque Chelsea decidió despedir a Enzo Maresca.

Por Carlos Silva Rojas

Enzo Maresca fue despedido de Chelsea.
El 2026 empezó con grandes sorpresas en la Premier League, debido a que uno de los grandes equipos del fútbol inglés se quedó sin entrenador el primer día del año.

Chelsea no está para fiestas y dio a conocer en su sitio web la salida del entrenador italiano Enzo Maresca, pese a los buenos resultados que ha tenido en el club londinense.

Maresca, discípulo de Manuel Pellegrini, viene de sacar campeón al cuadro azul de la Conference League y el Mundial de Clubes, sin embargo, este 1 de enero se va a Stamford Bridge.

Chelsea despide a Enzo Maresca

Chelsea dio a conocer este jueves mediante un comunicado que el paso de Enzo Maresca por el club ya es historia.

El Chelsea Football Club y el entrenador en jefe Enzo Maresca se han separado. Durante su tiempo en el Club, Enzo llevó al equipo al éxito en la Liga de Conferencias de la UEFA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club, y le agradecemos sus contribuciones al club”, señaló el escrito.

Enzo Maresca no sigue en Chelsea. (Photo by Eddie Keogh/Getty Images)

“Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para el fútbol de la Liga de Campeones, Enzo y el club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada. Le deseamos a Enzo lo mejor para el futuro”, agregó.

Enzo Maresca se va y deja a Chelsea en la quinta posición de la Premier League y en la 13° plaza en la fase de liga de la Champions League.

La tabla de posiciones de la Premier League

