El portero nacional Vicente Reyes vive un nuevo giro en su carrera y deberá volver al Norwich City de la Championship, luego de que el Peterborough United, de la tercera división de Inglaterra, anunció el fin de su préstamo.

El entrenador de los Posh, Luke Williams, confirmó tras la victoria ante el Rotherham United que el portero Vicente Reyes, quien se incorporó al club en julio de este año y disputó 7 partidos, incluyendo 4 en la Sky Bet League One, ha regresado a su club.

Por su parte, el DT habló con The Posh sobre la salida del chileno. “Es difícil ser portero cuando tienes a Alex Bass al frente, pero ha entrenado de forma excelente y ha ayudado mucho al grupo con su actitud positiva, así que le agradecemos su esfuerzo y esperamos ver su trayectoria”.

La carrera de Vicente Reyes

El jugador de 22 años comenzó su carrera formativa en Atlanta United, para luego pasar por el Norwich City, con quienes tiene contrato vigente, sumando préstamos en clubes como Braintree Town, Forest Green Rovers F.C. y Cambridge United.

Tras el fin de su cesión, el jugador regresará al Norwich. (Photo by Harriet Lander/Getty Images)

Asimismo, el jugador ha sido citado a la Selección Chilena, donde fue incluido en la nómina de las últimas eliminatorias para el Mundial 2026, donde la Roja quedó eliminada antes de que terminen las fechas.

Publicidad

Publicidad

ver también Críticas a River: El papá de Paulo Díaz enciende todo en Argentina y recuerda a Pablo Solari

¿Vicente Reyes volverá a Chile?

Hace algunas semanas, el periodista deportivo Renzo Luvecce se refirió al futuro del jugador, donde dos clubes chilenos tendrían interés en su fichaje.

“Fue contactado de manera reciente por Colo-Colo y Universidad Católica. Me cuentan que ambos equipos lo llamaron para saber de su situación actual y ofrecerle venir a pelear un puesto para 2026″.

“Desde el entorno del portero de 21 años me confirmaron que él no vendrá a Chile por el momento, quieren mantenerlo en el viejo continente hasta que agarre más experiencia y pueda pelear un puesto en el club dueño de su pase, el Norwich City de Inglaterra”.

Publicidad