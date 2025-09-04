Es tendencia:
Ex portero de Colo Colo lanza sincero análisis sobre el futuro del arco de la Roja: “Espero que…”

El exportero de los albos y que jugó con la Roja en el mundial de fútbol sub 20 del 2001, se refirió a la nueva camada de arqueros nacionales.

Por Andrea Petersen

Este jueves se vivirá el esperado regreso de la Selección Chilena a las canchas para enfrentar las últimas fechas de eliminatorias en donde enfrentarán a Brasil en primera instancia. Y en ese contexto, un histórico del fútbol nacional tiene claro quién deberá ser el próximo portero de la Roja.

Nicolás Córdova, el DT del equipo, sorprendió con grandes cambios en su primera nómina, en donde dejó fuera a las figuras de la generación dorada, Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Charles Aránguiz, y llamó nuevamente a Ben Brereton Díaz.

Asimismo, para la portería quienes entraron a la nómina son Thomas Gillier (Montreal), Lawrence Vigouroux (Swansea) y Vicente Reyes (Norwich City). En ese contexto, Eduardo Lobos, ex portero de clubes como Audax Italiano, Unión Española y Colo Colo eligió a su favorito para asumir la meta de la Roja.

Histórico de Colo Colo propone al nuevo portero de la Roja

En conversación con 24 Horas Deporte, Lobos fue consultado por la nómina de la Roja, se refirió a los arqueros que no están dentro de los citados, pero que pasan por un gran presente en sus clubes.

“Hoy día vemos a Thomas Guillier que se fue a Italia, pero está jugando en la MLS. Vicente Bernedo también me parece que es un jugador importante.

Vigouroux y Guillier fueron nominados para las últimas fechas clasificarorias./Photosport

Sin conocer mucho a Vicente Reyes también creo que tiene mucho potencial. En ese aspecto, espero que ellos puedan sostener el arco en un futuro de la selección”.

El arquero jugó en Colo Colo durante la temporada del 2000 y luego regresó a los albos el 2011./Photosport

Asimismo, se refirió a Brayan Cortés, quien fue el guardameta en las últimas fechas eliminatorias. “Quizás está un ‘poquito más viejo’, pero también está en una etapa importante de crecimiento, aprendizaje, madurez. Desde ese aspecto también creo que es bueno”.

“Colo Colo está por sobre Peñarol en cuanto a club y todo lo demás. Hay otros factores que ver también. Brayan no estaba jugando, quizás él quiere jugar y lo está haciendo hoy en día. Lo ha hecho bien, quizás ese crecimiento le puede servir, y ojalá le pueda servir para dar ese paso a Europa”.

