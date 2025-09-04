Dejando atrás el terrible proceso con Ricardo Gareca, Chile da vuelta la página para pensar en el futuro. Este jueves la Roja vuelve a la cancha para enfrentar a Brasil como visitante en las Eliminatorias Sudamericanas, en un duelo que no será nada de fácil.

El Equipo de Todos, ahora con Nicolás Córdova en la banca, sale a enfrentar a uno de los rivales más complicados en su historia con un equipo renovado. Sin embargo, más allá del presente de nuestro país, en la Canarinha hay pura ilusión y así lo dejó en claro uno de sus campeones del mundo.

A horas del pitazo inicial, uno de los jugadores más importantes del pentacampeón sacó la voz para analizar lo que será esta doble fecha. Ahí aprovechó de dejar un aviso que preocupó de inmediato a la Roja y remarcó que son un elenco totalmente distinto al de los últimos años.

Rivaldo asusta a Chile para su visita a Brasil

La visita de Chile a Brasil estará marcada por el momento de ambos equipos. Mientras la Roja no tiene opciones de ir al Mundial, la Canarinha ya aseguró los pasajes y espera terminar lo más arriba posible de la mano de un nuevo proceso con Carlo Ancelotti.

Chile inicia un nuevoo ciclo ante un Brasil que crece de la mano de Carlo Ancelotti. Foto: Photosport.

La ilusión es total por esas tierras y así lo dejó claro el ídolo Rivaldo, quien aseguró con Betfair que “veo a Brasil jugando con mucha fuerza en los próximos partidos. El equipo buscará mantener su buen ritmo de cara al Mundial. Así que espero que jueguen bien“.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, aseguró que la Canarinha no debería tener problemas para pasarle en cima a Chile. “Tienen todo lo necesario para triunfar en Maracaná y también contra Bolivia, incluso con la desafiante altitud. Creo que, dada la calidad de sus jugadores, Brasil tiene el potencial de conseguir ambas victorias“.

ver también El recambio ha llegado: la formación de Chile para visitar a Brasil por las eliminatorias

Pero lo que más llamó la atención fue su análisis sobre el nuevo Brasil, que parece haber dado vuelta la página de sus años llenos de polémicas. “Con la llegada de Ancelotti, muchas cosas quedaron atrás. Se olvidaron de lo que sucedía fuera del campo“.

“Hoy, todos piensan en cómo organizará el equipo y en los jugadores que ha convocado. Brasil está mucho mejor que antes“, sentenció el campeón del mundo en Corea y Japón 2002.

Publicidad

Publicidad

En Brasil están confiados en vencer sin problemas a Chile esta noche. La Canarinha quiere hacer valer su dominio ante una Roja que llega renovada y apostando al futuro.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile con Brasil?

Chile, ya sin opciones de ir al Mundial, visita a un Brasil que quiere sumar confianza para la cita planetaria. El encuentro está programado para este jueves 4 de septiembre desde las 20:30 horas.

ver también Con cuatro delanteros: la temible formación de Brasil para recibir a Chile en eliminatorias

Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo

Publicidad