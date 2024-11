El delantero que fuese campeón del mundo generó polémica ya que en su elección no aparece ningún brasileño.

La elección del mejor jugador de la historia siempre genera debate. Pero ahora fue el turno de Vítor Borba Ferreira Gomes, más conocido como Rivaldo, quien desató una ola de comentarios tras su polémica elección.

El astro brasileño que logró ser campeón del mundo en 2002 en el torneo disputado en Corea del Sur y Japón, enfrentó esta importante interrogante. Es que el nacido en Recife tuvo como compañeros a históricos como Ronaldo, Ronaldinho, Cafú, Romario, y creció con el ejemplo de Pelé.

También conoció de cerca a históricos como Eric Cantona, Roberto Baggio, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Michel Platini, y Marco van Basten entre otros. Por lo mismo llamó la atención que al ser consultado por el mejor jugador de la historia se inclinara por Lionel Messi.

“No creo que el Barcelona vaya a tener jamás en su historia un futbolista como Messi. Es único y el mejor jugador del mundo”, expresó en 2019. Esto luego del partido por Champions League donde el blaugrana, con Arturo Vidal en cancha, venció por 3-0 al Liverpool.

“Sinceramente, no veo esta temporada a nadie capaz de hacerle sombra para ganar los premios individuales a mejor jugador del planeta. Lo va a ganar todo”, aseguró Rivaldo y ese año acertó el pleno: Messi ganó la Bota de Oro, el premio The Best, Trofeo Pichichi y la guinda de la torta fue el Balón de Oro. Este galardón se lo ganó a Virgil van Dijk y a Cristiano Ronaldo.

Messi recibió los elogios de Rivaldo

Rivaldo ha sorprendido en Brasil por su fanatismo por el trasandino. A tal punto que cuando ganaron el mundial de Qatar, dedicó una emotiva publicación por el importante logro en su carrera, lo que molestó en su país ya que le quitó respaldo a Neymar y la verdeamarela en dicho torneo.

“Qué partido, qué final, Copa del Mundo. Felicidades Argentina y mi amigo Lionel Messi. No podías pasar por este deporte y no ser campeón del mundo. Este trofeo llegó sólo para acabar con su magnífica carrera”, sentenció en su cuenta de Instagram.

¿Cuántos títulos ganó Rivaldo?

Vítor Borba Ferreira Gomes, más conocido como Rivaldo, ganó 19 títulos a nivel de clubes, donde destaca la Champions League con el Milan en 2003.

Con la selección de Brasil ganó la Copa Confederaciones, Copa América y el mundial en 2002. Además se quedó con el bronce en Estados Unidos 1996. También logró el balón de oro en 1999 y fue elegido el jugador del año por la FIFA.