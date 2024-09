El desastre de Chile ante Bolivia dejó muy cuesta arriba las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja está en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones y parece no levantar el rumbo, pero no es el único que lo está pasando mal.

Brasil, el pentacampeón del mundo, está atravesando una de sus crisis más importantes de los últimos años. La Canarinha cayó contra Paraguay y está en el quinto lugar, lejos de pelearle el liderato a Argentina, algo que tiene cansado al histórico Rivaldo.

El legendario atacante brasileño sacó toda la artillería para tirarle la oreja al Scratch. Pero eso no fue lo único, ya que además les rogó para que le den el golpe final a la Roja y así poder salir del pozo en el que están.

Rivaldo pide a Brasil sepultar a Chile

Chile tiene una dura misión para levantarse del piso luego de la derrota con Bolivia. La Roja tendrá que enfrentar a un Brasil herido en la próxima fecha, por lo que deberá luchar contra la historia para volver a los abrazos.

Chile y Brasil están obligados a ganar en la próxima fecha para no hundirse en las eliminatorias. Foto: Photosport.

Rivaldo, uno que se transformó en leyenda con la camiseta de la Canarinha, sabe que su país tiene una opción inmejorable para reaccionar después de su derrota con Paraguay. Tanto, que les hizo un llamado a ir con todo contra nuestro país.

En palabras recogidas por UOL Esporte, el campeón del mundo con Brasil remarcó que “no es el equipo que les gusta ver a los aficionados y a los que aman el fútbol. Es un fútbol muy pobre. El equipo está pasando por momentos muy complicados y difíciles. La derrota ante Paraguay, que tiene un equipo muy inferior como Brasil es triste y enoja al pueblo brasileño. Pero los jugadores tienen que seguir, no hay manera de volver atrás”, lanzó.

En esa misma línea, Rivaldo pidió sepultar a la Roja en las Eliminatorias Sudamericanas. “Tenemos que pensar en Chile fuera de casa, que está en un muy mal momento. Si perdemos con los chilenos, se vuelve aún más complicado, porque nos acercamos al inicio del Mundial y deberíamos estar mucho más preparados y en sintonía, los demás equipos ya estarían preocupados por Brasil”.

Rivaldo no se quedó ahí y se refirió al rol de Dorival Junior al mando de la Canarinha. “Cualquier entrenador de la selección brasileña necesita tener esa confianza. Si no confías en la plantilla y en su trabajo, se vuelve demasiado complicado. Pero sin duda sabe que el momento no es bueno. Hoy no sabemos cómo vamos a llegar al Mundial”.

“Tenemos grandes jugadores, pero necesitan tener personalidad para jugar y tener más ganas y corazón en las botas, porque estas actuaciones perjudican a todos. Los veteranos deben exigir este deseo a los jugadores más jóvenes y también creo que Dorival necesita convocar a los que actualmente están destacando y están jugando mejor”, complementó.

Finalmente pidió al DT volver a llamar a históricos para levantar el vuelo. “Por lo que vi en el partido de ayer, si convocas a Hulk, aunque no sea para el Mundial, él ayudaría mucho en estas eliminatorias. Thiago Silva podría regresar en un equipo así, para ayudar a clasificar con más tranquilidad. Son jugadores destacados que estarían bien por el momento, pueden soportar el golpe de estos partidos y la presión de la prensa”, sentenció.

¿Cuándo juega Chile y Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas?

Chile deja atrás las derrotas con Argentina y Bolivia para enfocarse en Brasil, su próximo desafío en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja recibirá a la Canarinha el día 10 de octubre, con horario por definir.

¿Cómo está la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas?

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras los partidos de este martes:

