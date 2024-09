Chile cayó por primera vez contra Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas en un partido donde no resultó nada. Ricardo Gareca optó por un cambio de esquema que no le funcionó y, cuando intentó volver a la estrategia que ha plasmado en la Roja, tampoco encontró respuestas.

Una de las novedades fue la aparición más retrasados de Darío Osorio y Víctor Dávila, quienes las hicieron de volantes pero no vieron una. Las críticas de los hinchas no se hicieron esperar, por lo que Jorge Valdivia salió en defensa de ambos responsabilizando al Tigre.

La defensa de Jorge Valdivia a Darío Osorio y Víctor Dávila

El planteamiento de Ricardo Gareca en el partido de Chile y Bolivia dejó mucho que desear. El DT entró con dos delanteros y decidió sacar a Ben Brereton, el único que estaba dando resultados, para volver a su idea original.

Aunque los dardos se fueron contra Darío Osorio y Víctor Dávila, quienes en un rol de volantes no pudieron hacer nada ni en ataque ni en defensa. “Uno se encontraba con que no somos los mismos, hay gente nueva, no estamos para presionar más alto. El hincha pedía presionar y los entrenadores compraron esa idea. Hoy no tenemos identidad, la estamos buscando”, comenzó señalando Jorge Valdivia en Radio ADN este miércoles.

El Mago remarcó que “como hinchas, queremos que Osorio nos resuelva partidos, que Palacios resuelva partidos, ver a dos centrales que formen sociedad, un arquero que sea Claudio Bravo y no lo tenemos. Más allá de esta búsqueda, no debimos perder contra Bolivia”.

Pero fue tras ello que Jorge Valdivia sacó la artillería contra Ricardo Gareca por el rol de ambos jugadores. “Algún día vas a encontrarte con este grupo de jugadores jugando distinto. Minimizas la confusión llevando o simulando tu rol dentro de la cancha, lo especifico en Osorio y Dávila. Ellos no son jugadores que entiendan la posición en la que ayer ingresaron”.

“En la U uno lo veía abierto por derecha o izquierda. ¿Con Argentina lo vieron cómodo? No, porque no es un jugador para jugar de espalda. Le tienes que minimizar esa confusión y con lo complejo que está para ellos desde lo emocional, si le agregas esta confusión por ahí lo terminas perdiendo. Uno le pide que gane partidos, pero a partir de su posición”, añadió.

Jorge Valdivia no se quedó ahí y siguió con sus dardos. “Tiene relación con la no característica defensiva de Osorio y Dávila. No son jugadores que, desde un sistema táctico o idea táctica puedan cumplir lo táctico. Además tiene relación con que al ver una selección boliviana te sale de la zona de marca donde uno entiende que Chile tiene que presionar, lo relaciona con que te hace falta un jugador en la mitad de cancha”.

“Ni Osorio ni Dávila, más allá de que pueden cumplir un orden defensivo, no va a ser siempre. Siempre habrá un momento donde no sigan la marca, que estén en la confusión o la duda de quedarse o presionar. Cuando tienes esa duda, el lateral ya está en el área grande”, complementó.

Finalmente, Jorge Valdivia insistió en que no es falta de carácter, sino que los sacaron de su zona. “Por más que uno entienda que estos jugadores vayan a tener la actitud, el compromiso y la convicción de lo que entrenaron en la semana lo pueden replicar en el partido, hay una diferencia porque ahí no tienes tanta oposición”.

¿Cuáles son los números de Darío Osorio con Chile?

Desde su debut en 2022 hasta el partido con Bolivia, Darío Osorio ha logrado jugar un total de 13 partidos oficiales con Chile. En ellos acumula un gol en 601 minutos que ha estado dentro del campo de juego.

¿Cuáles son los números de Víctor Dávila con Chile?

Luego de su actuación contra Bolivia, Víctor Dávila ha logrado disputar 16 partidos oficiales en total con Chile. En ellos ha marcado tres goles en los 914 minutos que alcanza en la cancha.

