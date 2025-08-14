U. de Chile cumplió y venció a Independiente en la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana. Los azules golpearon en el momento preciso con un golazo de Lucas Assadi y se ilusionan con el paso a la siguiente ronda, que se definirá el miércoles 20 en Avellaneda.

El equipo de Gustavo Álvarez casi no mostró puntos bajos en el Nacional y hubo dos jugadores que se llevaron los principales elogios por parte de hinchas e históricos: Lucas Assadi, el goleador, y Fabián Hormazábal, su asistidor en el solitario gol de la noche.

En diálogo con RedGol, Cristián Castañeda se rindió ante el delantero. “Assadi tiene esas pinceladas, esos momentos en que uno ve que es el único que te puede desequilibrar en el partido. Fue capaz de demostrar, tiene la velocidad y tiene el fútbol para nivel internacional“.

“No es fácil sacarse un tipo de la liga argentina, y con facilidad en el segundo tiempo encaró por la izquierda y pasó. Va en un crecimiento muy bueno“, sumó el hombre que vistió la camiseta de la U por casi 10 años. “Lo de Hormazábal el primer tiempo fue muy importante porque pasó mucho y le dio muchas opciones al equipo de poder complicar a Independiente“, complementó.

Fabián Hormazábal y Lucas Assadi, los héroes de U. de Chile | Photosport

Históricos de U. de Chile se rinden ante Lucas Assadi y Fabián Hormazábal

Pato Mardones también se rindió ante los talentos de U. de Chile. “Hormazábal jugó muy bien, muy bien, el 50% del gol es de él. Se jugó bien y para conseguir cosas importantes hay que tener jugadores importantes, y se juntaron en el gol. Fue golazo”, marcó.

“Hormazábal juega cada vez mejor y Assadi es muy peligroso, esa marcha que tiene después, cuando enfrenta, casi genera una asistencia que pudo ser el 2-0″, agregó César Vaccia. “Altamirano, Hormazábal y Assadi fueron los mejores del partido“, concluyó Cristián Olguín.