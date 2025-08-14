U. de Chile cumplió y superó a Independiente para ponerse en ventaja en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los azules se impusieron en la ida gracias a una genialidad de Lucas Assadi y, con el 1-0, comienzan a ilusionarse con el paso a la siguiente ronda.

Entre los espectadores de este partido estuvo Pablo Carrozza, polémico periodista argentino que ha construido un personaje “antichileno” en redes sociales y medios de comunicación. Si hay un nacional en alguna competencia, este comunicador siempre tendrá un comentario negativo.

Ahora, eso sí, Pablo Carrozza se rindió ante U. de Chile. Específicamente, ante su hinchada. El periodista hizo una publicación que encendió la polémica en redes sociales, porque pasó a pegarle a Colo Colo.

“Cualquier futbolero del mundo con un poquito de tribuna sabe que U. de Chile es mucho más popular que Colo Colo. No hablo de grandeza, sino de popularidad. Tiene más hinchada, más aguante y alienta todo el partido. Es impresionante la gente que hay esta noche ante Independiente”, dijo.

ver también “Dejó sin ropa a Independiente”: La reacción de la prensa argentina al triunfo de U. de Chile

La reacción argentina al triunfo de U. de Chile sobre Independiente

En Argentina, Diario Olé escribió: “U. de Chile se encargó de desnudar las falencias del Rojo cuando agarró la pelota y, por momentos, lo dejó sin ropa y lo forzó a cometer varios errores, incluso en salida. En el segundo tiempo cambió un poco el mapa, pero apenas un espejismo”.

Publicidad

Publicidad

“Independiente mereció mejor suerte con varias fracciones del juego favorables, pero los locales golpearon a fondo en su mejor momento con el gol de Lucas Assadi y sellaron el 1-0“, mencionaron en TyC Sports.