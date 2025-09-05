Es tendencia:
Copa Sudamericana

Pablo Carrozza destruye a periodistas argentinos por caso Independiente: “Ilusionaron…”

En su cuenta de Twitter, el polémico comunicador se fue contra sus compatriotas por lanzar mentiras sobre el fallo de la Conmebol y el duelo con la U.

Por Alfonso Zúñiga

Pablo Carrozza atacó a sus colegas por fallo de Conmebol contra Independiente.
© Captura/Getty ImagesPablo Carrozza atacó a sus colegas por fallo de Conmebol contra Independiente.

Como una injusticia. Así calificaron varios periodistas argentinos el fallo de la Conmebol en contra de Independiente, que los descalificó de la Copa Sudamericana para darle el pase a Universidad de Chile. Todos, con excepción de Pablo Carrozza.

Desde un comienzo, el polémico comunicador destapó los vínculos que había entre la barra brava del Rojo y la Policía, que permitieron el brutal ataque a hinchas azules que de milagro no acabó con muertos, además de criticar la postura de la dirigencia del club trasandino.

Pues bien, tras conocerse la decisión de la Unidad Disciplinaria de Conmebol, Carrozza no dudó en manifestarse a favor de la medida contra Independiente, además de criticar la postura masiva de periodistas argentinos sobre este castigo.

La reacción de Carrozza al castigo a Independiente

Apenas salió el dictamen desde Luque, el reportero adelantó su opinión al mencionar que desde el organismo “hicieron lo que debían hacer. No se puede permitir lo que hizo la Comisión Directiva del Rojo. Mucho menos su barra. Felicito a (Alejandro) Domínguez, aunque suene antipático”.

Horas después, tras la reacción masiva de periodistas argentinos, Carrozza fue con todo al afirmar que “los partisobres (medios partidarios) de Independiente ilusionaron a la gente por pedido de la dirigencia con que había chances de reanudar el partido”.

“Si quieren insultar, no hay problema pero yo siempre les dije la verdad. Desde el minuto uno afirmé que estaban afuera de la copa. La Conmebol aplicó el reglamento“, añade el comunicador, quien luego se dio el gusto de citar al cantante guatemalteco Ricardo Arjona.

“Los hinchas de Independiente durante todo este tiempo han elegido una mentira que los hiciera feliz y no una verdad que les amargara la vida. Hubo periodistas que llegaron a decir que el partido se jugaba de nuevo. Yo soy hincha de la verdad”, finalizó Pablo Carrozza.

¿Cuándo se juega esta serie de Copa Sudamericana?

El encuentro de ida por cuartos de final entre Universidad de Chile y Alianza Lima se jugará este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima. La revancha será el jueves 25 a la misma hora en escenario por confirmar.

