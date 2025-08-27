La declaración de Independiente por su defensa ante la Conmebol sigue dando que hablar, al menos, en las redes sociales, tras la declaración del presidente Néstor Grindetti.

Como era una obviedad, el mandamás del cuadro de Avellaneda salió a responsabilizar a los hinchas de Universidad de Chile, además apuntó a la dirigencia de Azul Azul de ser cómplices en actos que estaban organizados.

Todo en una declaración que fue leída por el dirigente argentino, que superó por poco los 7 minutos y donde no se aceptaron preguntas para explicar el contenido de su defensa.

Algo que llamó la atención del periodista Pablo Carroza, quien no demoró tiempo en darle con todo a Grindetti, por la forma de expresarse, pero, en mayor razón, por no asumir ninguna culpa en los hechos

Carroza asegura que Independiente no asume ninguna culpa del duelo por la Copa Sudamericana. Foto:Javier Vergara/Photosport

¿Qué dijo Pablo Carroza a Néstor Grindetti?

Pablo Carroza sigue disparando en las redes sociales, donde ha sido protagonista de la polémica por el cancelado partido entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavo de final de la Copa Sudamericana.

Por lo mismo, el odiado reportero, ocupó sus redes sociales para apuntar la comunicación del cuadro argentino, donde les pega al no asumir ninguna culpa de los sucedido.

“Grindetti no puede leer de corrido. No es que no puede hablar, directamente no puede leer. Más allá de eso, el comunicado de CAI es impresentable. No se hace cargo de nada. Básicamente la culpa es de la U de Chile, gracias a todos, nos vemos en cualquier momento, un abrazo”, explicó.

Mira el mensaje:

