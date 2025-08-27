Independiente abrió una nueva arista en el polémico partido que disputaron ante Universidad de Chile. Es que ahora el cuadro trasandino acusó directamente a los dirigentes de Azul Azul por lo ocurrido en la Copa Sudamericana.

Así lo enfatizó Néstor Grindetti, que además de entregar sus descargos a Conmebol, leyó un extenso comunicado donde enumeró todos los cargos contra la U por lo que se registró el reciente miércoles del 20 de agosto.

El tema es que ahora los dardos apuntaron directamente contra Azul Azul. Ahora la guerra fría se desató contra Michael Clark y todos los integrantes de la concesionaria del cuadro estudiantil. Esto luego que se publicaron supuestas imágenes de la directiva con hinchas en la previa del duelo de la semana pasada.

Es que en el “Rey de Copas” molestó bastante la actitud que tuvieron tras los hechos de violencia. “Sus dirigentes son cómplices y parte de esta vergüenza”, lanzó el mandamás del cuadro de Independiente.

¿Qué dijo Independiente contra Azul Azul?

Pero el tema no quedó ahí. Tras ello, Grindetti saltó en plancha para acusar la conducta de Azul Azul en Argentina.

“En vez de repudiar su accionar de sus hinchas, decidieron encubrirlos y culpar a otros. Todos saben que comenzó por su parcialidad, lo digo con indignación y lo diré donde haga falta. En independiente no hay lugar a la violencia”, recalcó el dirigente haciendo omisión a lo ocurrido en las galerías del Estadio Libertadores de América.

Incluso avisó a Michael Clark, el Presidente de Azul Azul, que han recibido más de 700 testimonios de hinchas que fueron agredidos por la parcialidad de la U que asistió ese día al estadio. Por lo que serán llevados a Conmebol como parte de pruebas por lo ocurrido.