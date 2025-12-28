Audax Italiano continúa reforzando lo que será la temporada 2026, donde lograron la clasificación a la fase previa de Copa Sudamericana. Ante esto, el conjunto audino puso sus ojos en una figura argentina, cuyo fichaje estaría prácticamente cerrado.

El conjunto de La Florida se medirá contra Cobresal en un partido único el próximo 3 de marzo, donde el ganador ingresa a la fase de grupos de la competencia internacional.

Sin embargo, el club experimenta importantes bajas entre ellas Eduardo Vargas, Jorge Espejo y Leonardo Valencia, por lo que llegarán necesarios refuerzos.

El fichaje que llegará a Audax desde el otro lado de la cordillera

Según reveló el comunicador experto en mercado de fichajes, César Luis Merlo, el defensor argentino Marcelo Ortiz será el nuevo refuerzo del conjunto chileno.

“Hay acuerdo verbal para que llegue libre desde Atlético Tucumán y con contrato hasta diciembre de 2026″, señaló en su cuenta de X (Ex Twitter).

El jugador de 31 años juega como defensa y llegó a Tucumán este 2025, donde no lograron un cupo para las competencias internacionales y terminaron en la parte baja de la tabla de posiciones de la Liga Argentina.

Ortiz disputó este 2025 en Atlético Tucumán. (Photo by Joaquín Camiletti/Getty Images)

La carrera de Marcelo Ortiz

El trasandino comenzó su carrera en Comunicaciones de Mercedes el 2012, para luego pasar por clubes como Boca Unidos y Rosario Central, con quienes obtuvo la Copa Argentina el 2018. El 2024 tuvo un breve paso por la liga colombiana en donde fichó por Santa Fe, regresando a Tucumán este 2025.