De los equipos grandes del fútbol chileno, Universidad Católica es el que más y mejor se reforzó con miras a la temporada 2026, con cuatro nuevas contrataciones y la opción de sumar nuevas figuras en el mercado de fichajes.

El defensor Bernardo Cerezo, los volantes Jimmy Martínez y Matías Palavecino, más el delantero Justo Giani son las primeras incorporaciones para el plantel del DT argentino Daniel Garnero, para una campaña con mucha actividad.

Sin embargo, no todo es positivo en Católica. Las negociaciones para la continuidad del atacante venezolano Eduard Bello no se destraba, lo que obliga a su dirigencia a diseñar un “plan B”, para el cual mira a otro equipo copero como Audax Italiano.

ver también ¡No se quiere ir! Revelan la estrategia que seguiría Eduard Bello para poder seguir en U Católica

Si Bello no sigue: El “plan B” de Católica para el 2026

Hasta el momento hay un nombre que suena con fuerza para reforzar el ataque de La Franja, y es de casa, como el cubano César Munder, quien está libre tras su positivo paso en Cobresal. Pero el diario La Tercera agrega otra figura a la carpeta.

“Hay otro atacante que está en el radar de Católica. Se trata del iquiqueño Michael Vadulli. Extremo de 27 años, jugó en 2025 en Audax Italiano, consiguiendo clasificar a la Copa Sudamericana. En su carrera ha estado en tres clubes: Deportes Iquique, Palestino y los itálicos”, señala la publicación.

Sin embargo, hay un tema no menor en caso de que la dirigencia de Cruzados avance por el fichaje del delantero, y es que tiene contrato vigente con el conjunto de La Florida hasta el 31 de diciembre del 2026. Por lo tanto, si lo quieren, deberán negociar.

Publicidad

Publicidad

Michael Vadulli, el delantero que observa Católica como refuerzo para 2026 (Photosport)

Los números de Michael Vadulli en 2025

Entre Liga de Primera y Copa Chile, el delantero disputó un total de 1.860 minutos en 29 compromisos, donde convirtió cinco goles y registró cuatro asistencias.

Así terminó la UC en Liga de Primera

Publicidad