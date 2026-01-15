Universidad Católica recibió una gran noticia en este mercado de fichajes. El delantero Eduard Bello, que terminó el 2025 siendo importante para la escuadra de Daniel Garnero, no seguirá en Barcelona de Ecuador.

Así lo dio a conocer la escuadra del Guayas en un comunicado público. “Barcelona Sporting Club informa que ha llegado a un acuerdo de mutua voluntad con el jugador Eduard Bello para la terminación de su contrato“, indica.

Agrega que “esta decisión se ha tomado en los mejores términos para ambas partes, manteniendo siempre una relación de respeto y profesionalismo”.

“Como institución, agradecemos a Eduard por su compromiso y entrega durante su etapa defendiendo la camiseta amarilla, y le deseamos al volante venezolano el mayor de los éxitos en su nuevo reto profesional”, cierran.

Eduard Bello rescindió con Barcelona de Ecuador

La ilusión de Católica con Bello

El técnico Daniel Garnero señaló públicamente que quería que se quedaran dos jugadores de la temporada pasada: Bello y Tomás Asta-Buruaga. Este último ya selló su continuidad.

Del venezolano señaló que “fue uno de los futbolistas que mejor terminó el semestre, fue importante en la levantada del equipo. Ahora son negociaciones, hay cosas individuales, trabas, lamentablemente se generan dificultades”.

De todas maneras, entienden en los cruzados que será más sencillo llegar a un acuerdo ya que no debe negociar el pase con Barcelona y esperan llegar a buen puerto con el veloz delantero.

La UC debutará la próxima semana, en la Supercopa, ante Huachipato. El partido se jugará el martes 20 a las 19 horas.

