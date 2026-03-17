Universidad de Chile sigue buscando entrenador, aunque con mayor tranquilidad tras el debut ganador de Jhon Valladares como interino en el banco. Francisco Meneghini fue destituido por malos resultados a casi tres meses de su arribo.

Tras la polémica salida de Gustavo Álvarez, Meneghini y Renato Paiva fueron los candidatos finales para tomar la dirección técnica. En los azules estuvieron cerca con Paiva, pero se definieron por Paqui.

Tras la salida de Meneghini, Paiva volvió a la órbita del Chuncho. Sin embargo, el representante del entrenador, Mohamed Afzal, reveló a La Tercera que ya no hay ninguna posibilidad.

“Supimos que Universidad de Chile se quedó sin técnico, pero en estos últimos días no tuvimos más contactos con ellos. En ese aspecto, el club chileno es algo que ya no está en nuestros planes inmediatos. Renato Paiva está encaminado en otras situaciones“, dijo Afzal.

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Las anteriores conversaciones entre la U y Paiva

Cabe recordar que Paiva pudo llegar a la U a principios de enero, pero el DT esperaba un sueldo de entre 1,3 y 1,5 millones de dólares por temporada. En la U se quedaron en una oferta por 1,1 millones de dólares.

Valladares sigue como interino de la U de momento: Paiva se baja definitivamente de la banca de Universidad de Chile.

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Si bien el primer gran candidato para asumir la banca de la U fue Jorge Fossati, en Azul Azul no gustó que el DT hablara abiertamente por la prensa. Entre rumores apareció también el nombre de Jorge Sampaoli, pero no es un misterio que la tarea aparecía como imposible.

Hoy por hoy los candidatos son a la banca azul son Fernando Gago, Martín Lasarte, Eduardo Berizzo y Javier Gandolfi. Incluso, en las últimas horas se supo que el Toto llamó a jugadores del Chuncho para ponerse al tanto del ambiente del camarín.

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Así, el entrenador de Universidad de Chile saldría entre Gago, Lasarte, Berizzo o Gandolfi. Lo cierto es que Paiva no lo será, totalmente descartado por el mismo entorno del deté.

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Resumen:

-Francisco Meneghini fue destituido tras tres meses debido a los malos resultados obtenidos.

-Renato Paiva descartó dirigir al club tras pequeñas diferencias económicas a principios de año y ahora se baja definitivamente.

-Gago, Lasarte, Berizzo y Gandolfi son los actuales candidatos para la banca azul.