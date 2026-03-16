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Universidad de Chile

El insólito llamado de Berizzo a los jugadores de U de Chile: todavía estaba Paqui al mando

Revelan una situación que puede golpear al camarín de los azules, con la cercanía del ex entrenador de la Roja.

Por Cristián Fajardo C.

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Eduardo Berizzo en una polémica con la U.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEduardo Berizzo en una polémica con la U.

Universidad de Chile se toma con calma la decisión de encontrar a su nuevo entrenador, luego del fracaso de Francisco Meneghini al mando del equipo bullanguero.

Por lo mismo, saben que aparecerán varios nombres para tomar el cargo en los azules, pero hay una situación que llama la atención con uno de los candidatos más serios.

Se trata de Eduardo Berizzo, con pasos por el fútbol chileno, tanto en la Roja como en O’Higgins, donde aseguran que se contactó con jugadores del plantel de la U para conocer detalles.

El problema es que este acto fue antes de la salida de Paqui del banco, donde el ex ayudante de Marcelo Bielsa ya sonaba como una real alternativa para el futuro de la U.

Eduardo Berizzo tanteó su llegada a la U con viejos conocidos. Foto: Andrés Pina/Photosport

Eduardo Berizzo tanteó su llegada a la U con viejos conocidos. Foto: Andrés Pina/Photosport

Berizzo tanteó terreno en la U

Fue el sitio Emisora Bullanguera quienes entregaron los detalles de uno de los candidatos más fuertes que tiene Universidad de Chile: se trata del argentino Eduardo Berizzo.

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En ese sentido, el citado medio asegura que “el ex técnico de la selección chilena tuvo un inusual llamado con miembros del plantel azul de manera de tantear terreno”.

“Desde el staff que acompaña al técnico Eduardo Berizzo llamaron un par de jugadores para conocer la interna del camarín de la U”, explican en una primera instancia.

“De esta manera se interiorizó de un posible acercamiento de la U a la hora de buscar nuevo entrenador, aunque de una manera muy especial, porque fue cuando todavía estaba Paqui al mando”, cerraron.

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