Colo Colo celebra pero no como quisiera luego de su visita a la Universidad de Concepción. Si bien el Cacique se llevó los tres puntos con un triunfo agónico por 1 a 2 contra el Campanil, quedó en alerta ante lo ocurrido con Jonathan Villagra.

El el final del partido, el defensor y pieza clave para el esquema de Fernando Ortiz debió retirarse de la cancha por problemas físicos. Sus muestras de dolor dejaron muy asustados a los hinchas y lo transforman en la principal duda para lo que será el duelo pendiente contra Coquimbo Unido.

El Cacique tiene un partido clave ante los Piratas para ponerse al día en la Liga de Primera y recuperar el liderato exclusivo de la tabla de posiciones. Para ello todavía no sabe si podrá contar con uno de sus titulares, lo que de seguro tiene al Tano de cabeza buscando una solución en caso de emergencia.

Jonathan Villagra enciende alarmas en Colo Colo previo a Coquimbo Unido

Colo Colo enciende alarmas justo cuando se pone al día con chances de volver a ser líder de la Liga de Primera. El Cacique queda muy preocupado luego de la salida de Jonathan Villagra con muchas muestras de dolor.

Jonathan Villagra preocupa a Colo Colo antes de su partido pendiente con Coquimbo Unido. Foto: Photosport.

El defensor salió a los 82′ minutos de juego luego de pinchar un balón y sentir una molestia. El propio jugador fue el que pidió el cambio, lo que de inmediato dejó preocupados a los hinchas.

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Desde la tarde del domingo que en Colo Colo están analizando el caso de Jonathan Villagra. El jugador será sometido a exámenes para conocer la gravedad del tema, con una buena noticia con un retorno en caso de que el zaguero no llegue a tiempo contra Coquimbo Unido.

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Arturo Vidal ya cumplió con su fecha de sanción por tarjetas amarillas y está listo para retornar en el Cacique. Con ello, podría volver la línea de tres en el fondo, con Jeyson Rojas como variante en el fondo.

Queda esperar para ver si es que el jugador logra recuperarse antes del choque con los Piratas este domingo 3 de mayo desde las 17:30 horas. Si no alcanza, habrá que echar mano a la formación para poder alcanzar el liderato, lo que llegará solamente con un triunfo.

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Jonathan Villagra preocupa a Colo Colo para su partido pendiente con Coquimbo Unido. El Cacique puede perder a un titular para el encuentro que definirá la cima de la tabla de posiciones.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo…