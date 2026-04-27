Colo Colo ha dado que hablar esta temporada con sus camisetas y va por más. El Cacique tiene dos indumentarias más que aplaudidas para el 2026, a las que se sumaría una tercera que ya genera debate en redes sociales.

En medio de los festejos por el triunfo por 1 a 2 en su visita a la Universidad de Concepción, filtraron la que sería la nueva vestimenta del Eterno Campeón. Una que viene a romper con la historia con un diseño nunca antes visto.

Esta no sólo sorprende por el tono plateado que luce, sino que también por algunos diseños líquidos que le dan un particular relieve. Esto, acompañado de una renovada versión de su escudo.

Colo Colo prepara una tercera camiseta cargada al plateado para el 2026

Colo Colo quiere seguir siendo pionero en la moda futbolera. El Cacique prepara la presentación de su tercera camiseta para la temporada 2026, la que se filtró en lasa últimas horas y ha causado revuelo entre los hinchas.

Esta sería la tercera camiseta de Colo Colo para la temporada 2026. Foto: Footy Headlines.

El sitio Footy Headlines fue el encargado de publicar las primeras imágenes de la que sería la indumentaria alba para la segunda parte del año. En ella se ven tonos plateados, blancos y negros, con un efecto que da la sensación de un líquido encima.

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A ella se le suman las tres líneas de la marca que viste a Colo Colo en sus hombros y un detalle no menor. El escudo deja su tradicional azul y rojo para transformarse a un blanco y negro que ha sacado aplausos.

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Las imágenes se viralizaron rápidamente y los hinchas iniciaron un debate sobre la tercera camiseta del Cacique. Con algunos a favor y otros en contra, todos esperan para que sea oficial y así tener mayores detalles sobre su valor.

Esta indumentaria deja atrás la tercera que se utilizó en el centenario. Luego del diseño dorado, el Eterno Campeón presentó una color azul y rojo que imitaba la de 1986.

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Colo Colo prepara la presentación de su tercera camiseta para el 2026. El Cacique promete romper el mercado con su polera, la que llega a cambiar todo lo visto hasata ahora.

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