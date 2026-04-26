Si bien no era el contexto ideal, Gabriel Maureira supo responder a la confianza de Fernando Ortiz en Colo Colo. El arquero de 19 años jugó su primer partido oficial con el Cacique y fue clave para el agónico triunfo por 1 a 2 frente a la Universidad de Concepción para volver al liderato.

La grave lesión que sufrió Fernando De Paul contra Palestino había dejado vacante el espacio. El técnico del Eterno Campeón optó por el juvenil por sobre Eduardo Villanueva, quien espera hace años un oportunidad, generando un debate para el que Julio Rodríguez, formador de Claudio Bravo, tiene una clara postura.

Julio Rodríguez aconseja a Gabriel Maureira tras su primer partido oficial como titular en Colo Colo

El debut de Gabriel Maureira como titular en Colo Colo dejó conforme a Julio Rodriguez. “Para ser el primer partido, bien. Aprobó“, remarcó el formador de Claudio Bravo en conversación con RedGol. “Tuvo un muy buen achique en el primer tiempo”, añadió.

En esa misma línea, el histórico preparador de arqueros le quitó responsabilidad en el gol del empate de la U de Concepción. “En el gol no, fue un tiro sorpresivo, con muchos jugadores tapando. Le pegó muy bien. Fue un buen gol, no hay nada que hacer”.

Gabriel Maureira jugó su primer partido oficial como titular en Colo Colo y fue clave. Foto: Photosport.

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Pero Julio Rodríguez no paró ahí y enfatizó en que el debut de Gabriel Maureira “es bueno para Colo Colo. Que el segundo sea un chico de 19 años formado en casa, que hizo buenas cosas, el equipo gana”.

Si bien Fernando Ortiz lo tenía como su favorito, había instalado el misterio en torno al sucesor de Fernando De Paul. “Había incertidumbre con lo que podía pasar en el aco de Colo Colo, el rival les complicó el partido en momentos. Yo creo que no hay que hacer ningún tipo de críticas“, añadió.

Aunque Julio Rodríguez también aprovechó para aconsejar a Gabriel Maureira. “Hubo dos rebotes que pudieron terminar en otra cosa, pero incluso en la última jugada sale un balón aéreo donde pierde la pelota y le pudo costar bastante caro. Afortunadamente después llegó, tapó y el partido se termina. Son detalles, pero aprobó”.

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Eso no fue todo, ya que hubo otro punto a revisar. “Tiene buenas cosas, buen porte y es claro. Con los pies, mientras no lo presionaron, juega bien. El golpe al balón no me gustó mucho, pero son cosas para corregir. Hubo dos saques de meta que salieron muy bajo”.

Finalmente, el formador de Claudio Bravo aseguró que “hay que analizar, no se trata de qué aprobó y qué no, pero lógicamente un chico de 19 años jugando un partido oficial, el equipo gana e hizo intervenciones buenas es signo de aprobación“.

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Gabriel Maureira se lleva aplausos en su primer partido como titular en Colo Colo. El Cacique encuentra una gran alternativa en el arco y ruega para que se afirme mientras Fernando De Paul esté afuera de las canchas.

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En resumen, Colo Colo y Maureira…

Aprobación del formador de Claudio Bravo : Julio Rodríguez calificó como positivo el debut de Maureira, destacando especialmente su capacidad de achique en el primer tiempo y eximiéndolo de responsabilidad en el gol del empate. Para el experto, que un joven de 19 años formado en casa responda así es una gran noticia para el patrimonio de Colo Colo.

: Julio Rodríguez calificó como positivo el debut de Maureira, destacando especialmente su capacidad de achique en el primer tiempo y eximiéndolo de responsabilidad en el gol del empate. Para el experto, que un joven de 19 años formado en casa responda así es una gran noticia para el patrimonio de Colo Colo. Detalles técnicos a corregir : Pese al visto bueno, Rodríguez señaló puntos específicos para mejorar: el control de los rebotes y las salidas en el juego aéreo (donde una mala salida casi cuesta el partido). Además, criticó el juego de pies, mencionando que sus saques de meta salieron muy bajos, aspectos que considera naturales por la edad pero necesarios de pulir.

: Pese al visto bueno, Rodríguez señaló puntos específicos para mejorar: el control de los rebotes y las salidas en el juego aéreo (donde una mala salida casi cuesta el partido). Además, criticó el juego de pies, mencionando que sus saques de meta salieron muy bajos, aspectos que considera naturales por la edad pero necesarios de pulir. Fin de la incertidumbre en el arco: El análisis resalta que la actuación del juvenil ayuda a disipar las dudas que dejó la lesión de Fernando De Paul. Según Rodríguez, no hay espacio para críticas severas dado que el portero cumplió con intervenciones clave que permitieron al equipo ganar y recuperar el liderato.

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