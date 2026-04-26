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Liga de Primera 2026

Fernando Ortiz le prestó todo el ropero al novel portero Gabriel Maureira: “Tiene toda la confianza nuestra”

El portero debutó como titular de Colo Colo en la Liga de Primera 2026 y se ganó los elogios de su propio DT.

Por Jose Arias

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Gabriel Maureira tuvo su buen debut de titular.
© PhotosportGabriel Maureira tuvo su buen debut de titular.

Primera vez como titular en la adulta y rindió. Gabriel Maureira empieza a atornillarse en el arco de Colo Colo, tras su debut desde el inicio en el equipo de Fernando Ortiz, ante la Universidad de Concepción.

El portero tuvo una tapada espectacular en el primer tiempo y no tuvo responsabilidad en el tanto de la Universidad de Concepción. Por ende, sus primeros noventa minutos completos en el profesionalismo los sorteó con el pulgar hacia arriba.

Fernando Ortiz es consciente del buen trabajo del portero. Por algo, el Tano lo escogió por sobre Eduardo Villanueva, quien parecía ser el siguiente natural en la lista de la portería del Cacique. Tras el duelo ante la U de Conce, reconoció el esfuerzo de Maureira.

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Palabras del Tano

No le pesó la camiseta. Gabriel Maureira demostró seguridad en el arco de Colo Colo y esto hizo que algunos, incluso, lo pusieran como la figura del encuentro. El propio Tano lo resaltó.

Los jóvenes como Gabriel Maureira se preparan todos los días para esto“, empezó diciendo Ortiz, quien, tras ello, le prestó el ropero completo al arquero de Colo Colo.

Él tiene la confianza nuestra, del cuerpo técnico, y de todos sus compañeros“, cerró el Tano, en conversación en cancha con TNT Sports.

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Gabriel Maureira convenció a muchos | Photosport

Gabriel Maureira convenció a muchos | Photosport

En resumen…

  • Gabriel Maureira debutó como titular en Colo Colo frente a la Universidad de Concepción.
  • El técnico Fernando Ortiz eligió a Maureira sobre el portero Eduardo Villanueva.
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  • Maureira completó sus primeros 90 minutos profesionales con el respaldo del cuerpo técnico.
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