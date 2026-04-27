Michael Clark pasó a la historia en Universidad de Chile, y no precisamente por méritos deportivos ni administrativos. El ahora renunciado ex presidente de Azul Azul se abocará a defenderse ante las ley de las acusaciones jurídico-económicas.

Cabe recordar que Clark lleva un buen tiempo bajo el ojo de la polémica por la falta de transparencia en la propiedad de Azul Azul y situaciones más que extrañas. A esto se sumó el escándalo de Sartor, con el directivo sancionado por la CMF por chanchullos en su actuar a la hora de adquirir y manejar la concesionaria del Chuncho.

En el programa Círculo Central de TV+, el periodista Cristián Arcos volvió a disparar contra Clark. En palabras simples, el comunicador le sumó un nuevo calificativo al dirigente está bajo la lupa de la justicia: cobarde.

“Clark presentó una carta… pasó Florentino Pérez y dijo: éste es de verdad. La carta es de un estadista, pero omite una serie cosas. Como por ejemplo, que no fue campeón. Dice que se va por razones personales, que está cansado… Si alguien no conoce la historia piensa que es un caballero buena onda que se va a descansar. Pero eso no es real”, dijo Arcos.

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Arcos molesto por la forma de Clark: no dio la cara

Agregó que “utiliza de forma cruel el anhelo más grande de los hinchas de la U: en el último párrafo dice que pronto tendrán un nuevo coliseo. Pero ni siquiera tiene la valentía de ocupar la palabra estadio. Y si llega el momento más adelante va a tener la patudez de decir que ese proceso lo inició él”.

“Es por lejos la peor administración de todas. El daño que que le hizo a la reputación de la U es severo. Y Michael Clark renuncia para salvarse, porque está asediado, porque está rodeado, sabe lo que se viene, y son las medidas cautelares más gravosas. No renuncia porque está cansado, ni por la buena onda, ni porque deja el espacio”, complementó.

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Carcos le vuelve a pegar duro a Clark. (Foto: La Tercera)

“Dijo que los periodistas mentíamos, y todo era verdad… Todo lo que desmintió, todo se cumplió. Él comandaba la Universidad de Chile… y no tuvo ni siquiera el coraje, al irse, de dar la cara, porque lo hizo a través de un comunicado que le tuvieron que redactar otros. A Clark no le da para esa redacción, y ni siquiera lo leyó“, critica.

Arcos expone que Clark “no tuvo el coraje, ni los pantalones, ni la valentía, ni la cara. Esa es la persona que se fue de la Universidad de Chile. Todo lo que venga en la U, aunque sea del mismo grupo, me parece que será mejor“.

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“Cualquier cosa, compararlo con un señor que está querellado por todos lados, que mintió en todo, que se compró la U sin ocupar su dinero… lo dijimos acá hace dos años. Se compraron la U con la plata de otros. Eso hizo Michael Clark“, sentenció el periodista.

Resumen:

-Michael Clark renunció a la presidencia de Azul Azul tras enfrentar sanciones de la CMF.

-El ex directivo es investigado por falta de transparencia financiera y el escándalo de Sartor.

-El periodista Cristián Arcos calificó la gestión de Clark como la peor administración en la U.