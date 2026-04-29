Universidad de Chile vive días de tranquilidad luego de su triunfo en el clásico ante Universidad Católica. Mauricio Pinilla analizó la victoria y tuvo palabras para dos figuras.

El Romántico Viajero se impuso por la mínima ante los Cruzados gracias al gol de Juan Martín Lucero. De esta manera, Fernando Gago aprobó su primer gran examen en la banca del Bulla. Además, los Azules se metieron en la lucha por el título.

Los destacados para Mauricio Pinilla

Mauricio Pinilla es un ex delantero formado en Universidad de Chile e hincha de este club. Suele estar muy pendiente a lo que sucede en el CDA y la victoria del clásico no lo dejó indiferente. Por esta razón, valoró el aporte de dos jugadores en el partido ante Universidad Católica.

“Justo triunfo de la U, partido peleado, pero la U manejó mejor la pelota en varias fases del partido, marcó el gol cuando tenía que hacerlo, después se replegó y defendió bien, manejó la pelota bien“, comenzó diciendo Pinigol en ESPN.

ver también El plan perfecto de Cecilia Pérez para la llegada de Alexis Sánchez a la U: “Necesita afecto, no plata”

“Hubo rendimientos muy altos sobre todo los de (Agustín) Arce y (Matías) Zaldivia, que jugaron un partidazo, los jugadores jóvenes que se están ganando la camiseta”, complementó el máximo goleador chileno en la Serie A de Italia.

Fernando Gago recibió bastantes elogios por jugársela por futbolistas poco habituales en desmedro de otros más experimentados. De hecho, dejó en la banca a Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Lucas Assadi, entre otros.

Publicidad

Publicidad

Arce ha ganado mucha importancia en U. de Chile. Imagen: Photosport

“Para la U es muy bueno porque están apareciendo jugadores jóvenes que no han aparecido antes. Nacho Vásquez impresionante, fue un justo triunfo de la U”, cerró Mauricio Ricardo Pinilla.