El gran rendimiento en una irregular Universidad de Chile, abre el espacio para que pueda ser un aporte en la nueva Roja.

Universidad de Chile vive un complejo momento, donde acaba de ser eliminada en la Copa de La Liga, lo que generó el primer fracaso de Fernando Gago al mando de los azules.

Pero el panorama no mejora si se habla de la Liga de Primera, que es el gran objetivo de la U, donde está a 13 puntos de Colo Colo, quienes lideran la tabla de posiciones.

Pero dentro de todo este contexto hay un jugador que ha salido del grupo de los criticados, demostrando su gran nivel y que tiene ganas de sacar a los azules a flote.

Eduardo Vargas pasa por un tremendo momento goleador en la U, tanto así que un ex compañero de la generación dorada lo apuntó para un regreso positivo a la selección chilena.

Eduardo Vargas ha marcado tres goles en los últimos dos partidos de la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Gonzalo Jara asegura que por su juego Vargas está para la Roja

Fue Gonzalo Jara, en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports, quien aplaudió la campaña que está realizando Eduardo Vargas en Universidad de Chile, sacando la cara como un referente en el equipo.

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Tanto es lo que sorprende por su físico y su entrega, su ex compañero de la generación dorada de la Roja aseguró que, con estas condiciones, fácilmente podría estar nominado.

“Este Vargas para mi está para la selección por el juego colectivo , después hay un tema de la edad y todo eso”, lanzó Jarita.

Por ahora Eduardo Vargas se mantiene como la gran carta goleadora que tiene la U en un difícil momento, cuando le quedan dos fechas para cerrar la primera rueda en la Liga de Primera.

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