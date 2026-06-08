Desde Uruguay avisaron que los azules son clara opción para fichar a un trotamundos que ha repartido goles por Europa y América.

U de Chile apuesta todo ahora a la Liga de Primera, luego de quedar eliminada de la Copa de la Liga. Al temprano adiós de Copa Sudamericana, ahora urgen refuerzos de peso para levantar cabeza en el torneo.

Es ahí donde la delantera ha sido un problema constante en los azules. La lesión de Octavio Rivero y la intermitencia de Juan Martín Lucero han hecho que Eduardo Vargas sea el único “9” con confianza para el DT.

Por eso el mercado invernal es clave en el CDA, donde en Uruguay avisaron que un ariete de renombre es opción en la U. Es más, Turboman es hombre clave en caso de consumarse la movida.

¿Llega a U de Chile? El nuevo delantero que buscan

Nicolás “Diente” López (32) es el nombre que ronda por el CDA para ser refuerzo de U de Chile. El ex seleccionado juvenil de Uruguay milita actualmente en Nacional de Montevideo, donde fue compañero de Eduardo Vargas.

López suena fuerte en la U.

El medio local, Vuelta Olímipica, informa que “Nicolás López saldría al exterior, no jugará en ningún club uruguayo. El jugador tiene sondeos desde Brasil, Arabia, Mexico, Argentina y Chile”.

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“Eduardo Vargas lo habría recomendado en la U de Chile”, dice la información. Justamente, ambos compartieron tanto en el Bolso como en Tigres de México, formando una recordada sociedad.

ver también “Juvenil de 36 años defendiendo”: el video de Eduardo Vargas corriendo toda la cancha para salvar a U de Chile

¿Y el currículum del “Diente”? Nicolás López tiene pasos por el fútbol italiano en la Roma, Udinese y Hellas Verona. También jugó en Granada, Inter de Porto Alegre, Tigres de México, León y Nacional.

Ahora la última palabra la tienen en la U, donde es un hecho que la dirigencia debe meterse la mano al bolsillo para reforzar la ofensiva. Tanto en el puesto de “9” como puntero derecho se espera que lleguen nombres en el mercado de invierno.

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