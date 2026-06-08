“Que sea el uno”: Gonzalo Jara revela pista clave sobre el gran refuerzo que busca Colo Colo

El Bicampeón de América destacó que se hará hincapié en la llegada de un golero de categoría para suplir la ausencia de Fernando De Paul.

Colo Colo quedó eliminado de la Copa de la Liga y protagonizó el primer fracaso de la temporada. Ahora al Cacique le queda solo la Copa Chile y la Liga de Primera.

Tema no menor, y que de inmediato activa el mercado de fichajes de los albos. Lo que tendrá como prioridad el puesto del arquero. Tema no menor ya que Fernando De Paul tras su lesión, una desinserción isquiotibial proximal, lo mantendrá alejado varios meses de las canchas.

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A tal punto, que según Daniel Arrieta el plazo podría ser más del programado en un principio. Lo que reactiva el interés para sumar un nuevo golero para pelear el puesto con Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira.

“Colo Colo termina la primera rueda y parte a buscar refuerzos. En primera instancia se apunta a un volante de salida, un puntero y ahora resurge la idea de un arquero”, indicó el periodista de TNT Sports.

En Colo Colo buscan un jugador de experiencia en el arco para competir con los jóvenes que asumieron el puesto.

“Es una gran interrogante que va a pasar con De Paul. Podría estar recuperado en agosto, pero no se sabe cuándo podría volver a competir”, agregó el comentarista.

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El tema es que en medio de su reporte, Gonzalo Jara reveló la primera pista sobre el nuevo primer fichaje de Colo Colo para el segundo semestre.

“Me están escribiendo”, interrumpió el Bicampeón de América. “Es información… sería un arquero uruguayo. Lo que buscan es un arquero titular, que sea el uno y que pelee con Maureira”, recalcó el central.

En Colo Colo preocupa la lesión de Fernando De Paul. Por lo mismo se buscará un arquero que pelee el puesto a Maureira y Villanueva

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Sin embargo, lo que se recalcó es que hay cierta división en el directorio ya que se tiene confianza en darle tiraje a los porteros formados en casa. Pese a ello, Ortiz sería el que exigiría el esfuerzo teniendo en cuenta la presión que habrá en el segundo semestre.

¿Cuántos jugadores puede fichar Colo Colo en el segundo semestre?

Cabe consignar que Colo Colo puede fichar tres jugadores para el segundo semestre. Ahora se puede habilitar un cuarto refuerzo si logra vender a cualquier jugador por una cifra superior a 250 mil dólares.

En el caso de los cupos de extranjeros, todavía tiene un espacio disponible. Por lo que no habría inconvenientes en el caso de invertir por un fichaje de categoría en el arco.

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En resumen:

Colo Colo quedó eliminado de la Copa de la Liga y busca tres jugadores como refuerzo.

El arquero Fernando De Paul sufrió una grave lesión muscular que lo alejará meses de las canchas.

La dirigencia del club popular evalúa la contratación de un arquero uruguayo como nuevo titular.