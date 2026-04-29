O’Higgins consiguió un importante triunfo en la Copa Sudamericana tras imponerse por 2-0 ante Boston River, resultado que le permite escalar al segundo lugar del Grupo C y mantenerse firme en la pelea por avanzar a la siguiente fase del certamen continental.

Pese a la alegría por los tres puntos, el encuentro estuvo marcado por la intensidad y también por algunas polémicas, luego de que varios futbolistas del cuadro rancagüino recibieran duras infracciones por parte del elenco uruguayo.

En ese contexto, Francisco González, una de las figuras del Capo de Provincia en la victoria, analizó el exigente compromiso y dejó en claro el compromiso del plantel con el objetivo de seguir avanzando en el torneo.

Francisco González aplaude el compromiso de O’Higgins

En conversación con ADN Deportes, el argentino de 25 años señaló que está contento por el gol que anotó el resultado. “Estamos haciendo las cosas muy bien en todos los sentidos, tanto en la liga como en copa internacional, y es ideal seguir por este camino que este equipo está para grandes cosas”.

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Asimismo, destacó el nivel de la escuadra. “Estamos muy bien todos, al que le toca entrar y al que está quedando afuera. Queremos lo mejor para el club, hay muchas cosas internas que no se saben, pero hay jugadores que hace dos meses o semanas están jugando lesionados. La gente no lo sabe, pero hay muchos jugadores que han sacrificado literalmente su cuerpo para dejar al club lo más arriba posible”

Francisco González habla del gran presente con O’Higgins/Photosport

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En la misma línea, González apuesta por los resultados del equipo y confía en que llegarán lejos en las competencias que tiene. “Este grupo está para grandes cosas. Es muy noble, trabajador, muy humilde. Sabemos las armas que tenemos y las aprovechamos al máximo”.

El delantero también destaca su gran momento con el Capo de Provincia donde se ha posicionado como una de las figuras de la escuadra. “El fútbol es de momentos, también me ha tocado pasar momentos muy malos. Hoy estoy en un momento realmente muy bueno, muy positivo para mí y también trato de disfrutarlo con mi gente, que realmente son los que están siempre”.

“Desde que llegué me han brindado un cariño muy especial, me siento realmente muy cómodo en Rancagua. Eso también es algo que yo agradezco siempre porque no es fácil salir de Argentina o venir de tan lejos para hacer lo que a uno le gusta”, puntualizó.

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