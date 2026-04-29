O’Higgins se mete en la pelea en el Grupo C de la Copa Sudamericana. Esto, tras derrotar por 2-0 a Boston River en el duelo jugador en El Teniente. El Capo de Provincia llega con chances intactas a la segunda rueda.

Gran desempeño de O’Higgins a nivel sudamericano, jugando en casa. Este año, el cuadro de Rancagua lleva cuatro partidos internacionales en su cancha y todos han sido triunfos. Además, ni siquiera les han hecho un gol.

Claro que, si bien O’Higgins se quedó claramente con el triunfo, también hubo ciertos costos. Es que Boston River es un equipo uruguayo y, como tal, ante la frustración, sigue un patrón charrúa. Las patadas fueron el espectáculo, en este caso.

ver también Copa Sudamericana: O’Higgins vence a Boston River al ritmo de Sarrafiore y Francisco González

Dos expulsados

Feas faltas provocaron dos expulsados en Boston River. El primero de ellos fue Leandro Suhl, a los 68 minutos. El jugador hizo un gesto exagerado ante un robo de balón y terminó impactando a Martín Sarrafiore a la altura del pecho con su botín.

Este acto provocó que se caldearan los ánimos y empezara una tole tole que estuvo al borde de ponerse más física. Finalmente, la expulsión vino a aplacar un poco los espíritus.

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Sin embargo, se notó que cierta pica quedó en los uruguayos. Sobre todo, porque ellos pueden cancherear, pero cancherearlos a ellos es un insulto. Es lo que pasó sobre el final del duelo, cuando Maturana hizo la misma que Valdivia llamaba “espanta chuncho” y Jairo O’Neill le pegó una patada fuerte sin balón.

Las faltas charrúas se multiplicaron | Photosport

Finalmente, resultado 2-0 para O’Higgins de Rancagua, que se pone segundo del Grupo C y está a un punto, apenas, de Sao Paulo.

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En resumen…

O’Higgins venció 2-0 a Boston River en el Estadio El Teniente por Copa Sudamericana.

El equipo de Rancagua suma cuatro triunfos consecutivos como local sin recibir goles internacionales.

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Leandro Suhl y Jairo O’Neill fueron expulsados tras faltas contra Sarrafiore y Maturana.

¿Cómo queda el Grupo C de la Copa Sudamericana?