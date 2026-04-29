Un golpe duro en su corta carrera futbolística recibió Favian Loyola el año pasado, cuando Nicolás Córdova no lo consideró en la nómina final para jugar el Mundial Sub 20 que se disputó en Chile.

El futbolista, que militaba en Orlando City en ese momento, manifestó que tuvo una lesión antes del torneo que no lo dejó tener mucha continuidad y eso llevó a Córdova a tomar la decisión de cortarlo en el listado final.

“Me dijeron que necesito jugar, pero estaba lesionado. No es que ellos no tengan fe en mí. Tampoco creo que sea mala suerte, las lesiones son parte del fútbol”, señaló en ese instante.

Loyola no pudo esta en el Mundial Sub 20 el año pasado

La revancha de Loyola

El fútbol siempre entrega posibilidades de dejar atrás algún problema, como sucedió con Favián Loyola en el partido de Copa Sudamericana de Audax Italiano, elenco al que llegó esta temporada, contra Barracas Central, en Buenos Aires.

A los 62′ el volante ofensivo entró en reemplazo de Michael Vadulli cuando el cuadro itálico caía 1-0. Parecía que la derrota estaba consumada, pero en los descuentos demostró su magia.

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Tomó la pelota por derecha, encaró hacia el medio llevándose con un chancho al hombro al desagradable Rodrigo Insúa y metió un zurdazo al segundo palo que logró batir al buen portero Juan Espínola.

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Loyola gritó el gol con mucha pasión. Un desahogo para un futbolista que tiene grandes condiciones técnicas y que de a poco empieza a hacerse un nombre en el fútbol nacional.

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