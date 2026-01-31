El jugador chileno Favian Loyola se convirtió en una de las sorpresas de este mercado de fichajes donde se despidió de la MLS tras quedar libre y fichó por Audax Italiano, equipo que competirá en Copa Sudamericana esta temporada.

El duelo entre Universidad de Chile y los itálicos, que terminó en empate, marcó el debut del jugador en el Campeonato Nacional y, en conversación con ADN Deportes, reveló los motivos que lo llevaron a jugar en el torneo nacional.

“Te hablo en serio, siempre ha sido mi sueño jugar acá en Chile. Tengo un amor por Chile, por eso elegí a la selección chilena y ahora estoy jugando. Era un sueño estar en el banco viendo los hinchas y cómo juegan acá. Es muy difícil no jugar de local en Chile, pero fue muy bueno”.

El motivo por el que Favian Loyola fichó por Audax Italiano

El jugador reveló que la oferta de los itálicos fue siempre tentadora. “Siempre se me acercó con mucho amor, con mucho empuje. Siento que el presidente y los profes de acá me empujan como un jugador joven para dar mi máximo potencial en Chile”.

Añadiendo que no fue complicada la decisión de dejar Estados Unidos tras quedar libre de Orlando City. “La gente de Estados Unidos y de acá me dijeron que venir a jugar a Chile no era algo bueno, pero yo creo que es algo bueno para un joven”.

“Estoy jugando mis primeros minutos en el primer equipo y eso es algo que empuja a cualquier jugador para jugar en un nivel muy alto, en Europa o en Estados Unidos donde estaba”, explicó.

Asimismo, busca ser un aporte esta temporada. “Sumar minutos, dar lo máximo y ganar mucha confianza en todos los juegos. Y si Dios quiere ir a Europa. Yo soy italiano también, así que tengo eso también a mi favor”.