El futbolista Favian Loyola es una de las grandes joyas que tiene la Selección Chilena y recientemente se reveló un importante giro que tendrá su carrera, luego de que se reveló que el jugador tiene todo listo para fichar por su primer club en Chile.

El joven de 20 años no seguirá en el Orlando City de la MLSy se encuentra definiendo su futuro, donde aseguran que el jugador tendrá su debut en el Campeonato Nacional de la mano de un club que disputará la Copa Sudamericana.

El club al que llegaría Favian Loyola

El medio Tano Noticias reveló que el jugador de 20 años llegará a Audax Italiano. “¡Cerrado! El mediocampista llega con el pase en su poder tras su paso por Orlando City, firma por un año y ya se suma al proyecto del “Tano” para la temporada 2026”.

Asimismo, el medio se refirió al perfil del jugador. “Joven, con hambre y ganas de crecer, Loyola llega a un club que apuesta por el talento y el sentido de pertenencia. ¡Que sea un gran camino con esta camiseta!.

Favian Loyola haría su debut en el campeonato nacional junto a Audax. 18/11/2024 Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también Diego Coelho revela la poderosa razón que lo hizo dejar Cobresal y fichar por Audax

Audax prepara el 2026

El cuadro itálico logró la clasificación a la fase previa de Copa Sudamericana donde enfrentará a Cobresal en un partido único por el ingreso a Fase de Grupos. Ante esto, el club ha comenzado a definir el plantel con el que enfrentará la competencia, tras importantes bajas.

Publicidad

Publicidad

Jorge Espejo, Eduardo Vargas, Germán Guiffrey y Leonardo Valencia son algunos de los jugadores que se despidieron de la escuadra y no estarán este 2026. Por otra parte, el club afirmó las renovaciones de Nicolás Aedo y Nicolás Orellana.

Y en la misma línea, el club comenzó a reforzarse anunciado la llegada del goleador de Cobresal, Diego Coelho, y el argentino Marcelo Damián Ortiz, cuyo último club fue Atlético Tucumán.